Названы сроки возвращения большинства регионов РФ к нормальной жизни

Москва, 22 мая. Большинство регионов России вернутся к нормальной жизни уже к первой декаде июня. Такие сроки назвал директор научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев.

В пятницу президент РФ Владимир Путин провел совещание, главной темой которого стала санитарно-эпидемиологическая обстановка в стране. В ходе онлайн-встречи Кутырев выразил мнение, когда в регионах России стабилизируется ситуация.

«К первой декаде июня большинство субъектов РФ должны достичь третьей фазы <…>, то есть будут готовы выходить уже на достаточно полное восстановление всей инфраструктуры и экономики», — сказал он.

Как сообщили ранее в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции, за минувшие сутки в России выявили 8,8 тысячи новых случаев коронавируса. Общее число достигло отметки в 326 тысяч. При этом почти 100 тысяч пациентов удалось вылечить, около 3,2 тысячи скончались.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что ситуация с распространением коронавируса в России вышла на «уверенное плато». Вот уже на протяжении нескольких дней число выявленных случаев COVID-19 не превышает 10 тысяч. Попова тем не менее призвала соотечественников по-прежнему соблюдать все требования, чтобы обстановка не ухудшилась.