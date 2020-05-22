Блогер Манукян назвал новое шоу Собчак «бессмысленным базаром»

Блогер Вадим Манукян согласен с интернет-пользователями, которые сурово раскритиковали новое шоу телеведущей Ксении Собчак на YouTube. Шоу, которое было подано как спецвыпуск программы «Осторожно, к барьеру, Собчак», комментаторы назвали бессмысленным, лишенным вменяемого сценария и просто провальным.

По мнению Вадима Манукяна, шоу Собчак больше всего напоминало базар. Своими впечатлениями он поделился в авторской колонке для Федерального агентства новостей.

Осторожно, базар! Колонка Вадима Манукяна

Ксения Собчак регулярно экспериментирует, но в последнее время это у нее получается так себе. Ее новое шоу «Осторожно, к барьеру, Собчак» похоже на некий симбиоз программ «К барьеру», «Звезды сошлись» и «Рэп-баттл».

Я, конечно, понимаю, что сейчас, в связи с пандемией, вызванной коронавирусом, у звезд шоу-бизнеса появилась масса свободного времени, и они с удовольствием ходят даже на невнятные шоу. Но такая неразборчивость чаще всего не оправдана. В целом, новое шоу Собчак больше всего напоминает какой-то бессмысленный базар.

Это ощущение усилилось с появлением в студии рэпера Гнойного (Вячеслава Машнова), который почему-то начал себя ассоциировать с Оксимироном (Oxxxymiron, Мирон Федоров), что было явно «не в кассу».

Затем начался сам баттл, и местами действо было интересным и вполне актуальным. Жаль, что светлых моментов было слишком мало. Так, блогер Арина Холина заставила свою оппонентку — продюсера Яну Рудковскую — признать, что выставлять в Instagram напоказ дорогие шмотки — вовсе не доблесть. Холина намекнула, что лучше бы Яна на эти деньги помогла детям. Надо сказать, Рудковская — талантливый менеджер, но, на мой взгляд, публичные пикировки с кем бы то ни было не добавляют ей очков.

Появление на шоу Собчак ведущей канала «Алена, блин» Алены Жигаловой более-менее понятно. Алена раскручивает собственный канал и рекрутирует новых звезд для своих интервью. Однако, могу предположить, что, если Алена будет опускаться до уровня «инстасамок», ее канал очень быстро загнется. А уж уровень Ирины Шихман и Николая Солодникова для нее еще даже не маячит.

Алена, скорее, идет по пути Юрия Дудя с точки зрения подачи материала, но тут ее вряд ли ждет успех. Дудь так и остается пока один. Однако, несмотря на многомиллионные просмотры канала Дудя, считаю, что многие его интервью откровенно слабые. Отчасти из-за уровня гостей, отчасти — из-за идиотских вопросов.

На новом шоу Собчак были замечены Сергей Филин и Иосиф Пригожин, с которыми я пересекался на программе «Звезды сошлись». Полагаю, идя на шоу Собчак, они просто не понимали, во что ввязываются. Иначе, уверен, ноги их там не было бы.

Провалы-провалы

Новое шоу стало очередным провалом Ксении Собчак. Вслед за невнятным проектом «Док-ток» теперь и на YouTube у нее появилось странное шоу, которое, уверен, не вызовет зрительского интереса.

Единственный жанр, на мой взгляд, в котором Ксении Анатольевне удается выглядеть органично и достойно, — это работа в формате интервью. Но, стоит подчеркнуть, что разговоры со звездами в базарном тоне не всегда ей удаются. Хотя, общение Собчак с Сергеем Светлаковым мне до сих пор памятно. Он, пожалуй, единственный, кто смог поставить Собчак на место в ее же шоу.

А вот если вспомнить ее серьезные интервью с Ларсом фон Триером и Ильей Хржановским, то это действительно было очень круто. Почаще бы ей приглашать гостей подобного уровня. Хотя, чаще всего, «гостьей» оказывается именно Собчак, так как она сама приходит в дом к этим людям.

Кстати, Ксению стоило бы приглашать в авторское экспериментальное кино. Судя по ее беседе с Хржановским, она недовольна, что ей не нашлось роли в проекте «Дау». Да и когда Собчак общалась она с Ларсом фон Триером, было ощущение, что она готова претендовать на роль в будущем фильме мэтра.

Мне кажется, призвание Собчак — съемки в экспериментальных фильмах. Думаю, зрители артхаусного кино по достоинству оценят ее пока до конца не раскрывшийся талант.