Москва, 22 мая. Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников рассказал о жизни «по понятиям».

«Я живой человек, у меня есть свои понятия. Мне поздно меняться… Да, я живу по понятиям. У меня добро — это добро, зло — это зло. Я живу так 67 лет, они мне были заложены в детстве», — сказал Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество носителей вируса во всем мире достигает 5,1 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 332 тысяч человек.

На территории РФ выявлено более 326 тысяч случаев, 3,2 тысячи человек скончались. Более 99 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц. В связи с риском распространения заболевания в большинстве регионов России введен режим самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.