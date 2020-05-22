Сенатор Башкин одобрил предложение учредить медаль за борьбу с пандемией

Член Совета Федерации Александр Башкин поддержал предложение председателя комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александра Малькевича учредить государственную награду за борьбу с коронавирусом. Однако медаль должна вручаться медикам не только за преодоление последствий пандемии COVID-19, а в целом за заслуги в области медицины, заявил сенатор в интервью Федеральному агентству новостей.

«Чтобы учреждать медаль за победу над коронавирусом, нужно его сначала победить. За всю историю человечества медики и ученые победили столько инфекций, и столько еще предстоит победить! Я бы не стал размениваться на отдельные болезни, но инициатива отблагодарить медиков вообще была бы хорошей», — рассуждает парламентарий.

При этом подобного рода награда должна быть государственной и вручаться на уровне федерации, убежден член Совета Федерации.

«У медиков должна быть своя государственная награда, не ведомственная, — подчеркивает Башкин. — Ведомственных наград каких только нет, и их ценность порой весьма и весьма условна. Решение о награждении принимало высшее руководство страны. За подвиги, за самоотверженный труд в том числе и в борьбе с эпидемией коронавируса».

Жизнь показала, что врачи играют большую роль в жизни общества, обратил внимание сенатор, однако ранее этого не замечали.

«Посмотрите, какое часто было отношение к врачам: жалобы, ругань, прокурорские проверки, низкие зарплаты, избиение врачей, нападение на медиков, унижение сотрудников скорой помощи, постоянные атаки в СМИ на врачей. Но нам показывает реальность, от кого мы зависим», — констатировал Башкин.

В условиях пандемии врачи нуждаются в особом внимании, подчеркнул собеседник ФАН. Сенатор настаивает, что сейчас нужно доверять медикам, и самое главное, «венцом должно быть награждение медиков за труд, достойная оплата их труда».

Ранее в интервью Федеральному агентству новостей член Общественной палаты РФ Александр Малькевич предложил учредить медаль с рабочим названием «За заслуги в борьбе с пандемией». Идею поддержал депутат Госдумы Сергей Вострецов.

«То, что предложил президент — доплаты медикам — это только материальная сторона. А у нас общество больше всего заряжено на справедливость. Справедливо, если бы оценка наших врачей была бы отмечена — медалями, наградами, почетными грамотами», — обратил внимание депутат.

До этого глава республики Бурятия Алексей Цыденов учредил награду по борьбе с коронавирусом на уровне субъекта РФ.