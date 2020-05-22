Фадееву и Зюганову запретили въезжать на Украину

Киев, 22 мая. Служба безопасности Украины запретила въезд в страну 41 иностранцу, среди которых оказались лидер КПРФ Геннадий Зюганов и музыкальный продюсер Максим Фадеев. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Представители СБУ уточнили, что Зюганову продлили запрет на въезд на Украину на три года. В отношении Фадеева принято решение о таком же сроке.

«СБУ принимает такие решения в отношении лиц, действия которых несут угрозу национальной безопасности и территориальной целостности Украины», — заявили в ведомстве.

Как сообщали в пресс-службе МВД Украины, в 2019 году пограничники отказали во въезде более 7,3 тысячи российских граждан. В большинстве случаев причиной стало посещение россиянами Крыма, а также Донецкой и Луганской народных республик.

Отношения России и Украины ухудшились на фоне государственного переворота в Киеве в 2014 году. На Украине тогда началась гражданская война, а Киев стал бездоказательно обвинять Москву в якобы «вмешательстве» во внутренние дела страны. При этом российская сторона не раз указывала на то, что не является стороной боевых действий в Донбассе и желает Украине преодоления внутреннего кризиса.

Кроме того, украинские власти до сих пор не приняли волеизъявления крымчан, которые после госпереворота в Киеве заявили на народном референдуме о желании воссоединиться с Россией.