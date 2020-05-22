Соглашение с ПАО «Т Плюс» открывает новые возможности для модернизации теплового хозяйства Чебоксар и Новочебоксарска

ПАО «Т Плюс» может вложить до 15 млрд рублей в модернизацию системы теплоснабжения Чувашии при переходе на новую модель рынка тепла. Соглашение о сотрудничестве при внедрении метода «Альтернативной котельной» в Чебоксарах и Новочебоксарске 22 мая 2020 года подписали в режиме видеосвязи врио главы Чувашской Республики Олег Николаев, генеральный директор «Т Плюс» Андрей Вагнер, главы администраций городов Алексей Ладыков и Ольга Чепрасова.

Новая модель предусматривает определение единой теплоснабжающей организации, долгосрочное регулирование конечных цен и их установление по методу «Альтернативной котельной». Это позволит бизнесу существенно нарастить вложения в теплоснабжающую инфраструктуру, что особенно актуально для Чебоксар, где сейчас более половины тепловых сетей и порядка 60% оборудования котельных прослужили свыше 30 лет.

Олег Николаев назвал подписание соглашения важным шагом и началом большого пути по изменению ситуации в теплоснабжении в крупнейших муниципальных образованиях региона.

«Объединяя наши усилия, мы ставим перед собой цель кардинально изменить ситуацию как в самой генерации, так и в системе доставки тепла до потребителей, а главное надежности этого процесса, комфорте и удобстве для населения. Важно, чтобы для населения была прогнозируемая и доступная цена», — подчеркнул он.

До 2045 года инвестиции в развитие теплоснабжения столицы Чувашии могут достигнуть 12,6 млрд рублей. Это в среднем 500 млн рублей в год, что в 5,5 раза превышает текущий объем финансирования. В Новочебоксарске дополнительный объем инвестиций может составить 2,3 млрд рублей.

В Чебоксарах основные инвестиции будут направлены на модернизацию муниципального теплового хозяйства: планируется провести замену 100% квартальных сетей, обновление всех муниципальных котельных, а также реконструкцию 32 центральных тепловых пунктов, 4 насосных станции, строительство 3 блочно-модульных газовых котельных взамен 4 угольных котельных в Заволжье, автоматизацию 33 котельных МУП «Теплосеть». Также будет реконструировано 60 км магистральных тепловых сетей «Т Плюс».

Глава администраций Чебоксар Алексей Ладыков отметил, что до перехода городских тепловых сетей и котельных в ведение МУП «Теплосеть» предыдущее предприятие — ООО «Коммунальные технологии» — выполняло ремонтные работы теплосетей и оборудования меньше, чем предусмотрено нормативами. Соответственно сети имеют большой износ — около 70%. Высокий износ имеют теплосети и в городе Новочебоксарске. Глава администрации города Ольга Чепрасова обратила внимание, что за 60-летнюю историю существования Новочебоксарска они ни разу капитально не ремонтировались. Подписанное соглашение позволит полностью обновить сети.