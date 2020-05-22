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Ученые объяснили, как психика человека реагирует на угрозу коронавируса

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Ученые объяснили, как психика человека реагирует на угрозу коронавируса

Оттава, 22 мая. Канадские ученые из Университета Британской Колумбии объяснили, как психика человека реагирует на угрозу коронавируса.

Исследователи неоднократно говорили, что во время эпидемии социальное дистанцирование является важной профилактической мерой. Но многие люди в разных странах мира нарушают это простое правило.

Они устраивают большие вечеринки, встречаются с друзьями, контактируют с соседями, знакомыми. Социальная дистанция дается так сложно в силу особенностей психики, пишет Planet Today.

Ученые называют этот феномен «реактивным сопротивлением», когда человек все делает вопреки правилам. С другой стороны, в силу собственного эгоцентризма, люди думают, что с ними ничего не случится.

Именно психика заставляет приуменьшать существующие риски. Статистика по коронавирусу не пугает людей, поскольку для них это сухие цифры.

Мозг человека гораздо эффективнее воспринимает информацию в виде картинок. Либо если ситуация затронула кого-то из близких. Только после этого обычно приходит полное понимание рисков, связанных с коронавирусом.

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