Минобороны РФ возведет многопрофильный медцентр в Воронеже 

Воронеж, 22 мая. Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России завершили возведение стен нового многопрофильного медицинского центра в Воронеже, который предназначен для оказания специализированной помощи гражданскому населению. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ход строительства центра, возводимого в Воронеже по поручению президента РФ Владимира Путина, проинспектировал замглавы Минобороны Тимур Иванов во время рабочей поездки в войска Западного военного округа (ЗВО).

Для строительства медцентра на 200 койко-мест задействованы более 850 рабочих и 80 единиц спецтехники. Уже завершен монтаж металла и стеновых панелей, а также произведена заливка фундаментной плиты.

Центр в Воронеже строят по типовому проекту Минобороны РФ. Его уже успешно реализовали в Хабаровске и подмосковном Подольске в рамках выполнения государственной задачи. Запланировано возведение 16 многопрофильных медицинских учреждений в 15 регионах России.

В кооперацию по обеспечению строительства центра в Воронеже уже вовлекли около 30 предприятий региона. Национальный центр управления обороной РФ осуществляет непрерывный мониторинг за ходом работ.

Ранее военные Минобороны РФ развернули полевой лагерь на тысячу мест в поселке Еруда Красноярского края, где у 866 сотрудников горно-обогатительного комбината была выявлена коронавирусная инфекция.