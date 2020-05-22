Москва, 22 мая. Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников заявил, что Россия прошла пик эпидемии коронавирусной инфекции.

«Эпидемия отступает. К нам в больницу за сутки поступило восемь человек с коронавирусом. К настоящему моменту у нас заполнена треть больницы. Такая же ситуация и в остальных больницах», — сказал Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная вспышка пневмонии. Позднее специалисты выяснили, что возбудителем заболевания является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число носителей вируса во всем мире достигает 5,1 миллиона человек. От коронавируса погибло более 332 тысяч человек.

В России выявлено более 326 тысяч случаев, 3,2 тысячи человек умерли. Более 99 тысяч человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц. С учетом риска распространения заболевания в большинстве регионов России введен режим самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», обнаруженные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.