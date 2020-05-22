Профессор Альштейн объяснил, почему коронавирус станет слабее во второй волне эпидемии

Коронавирус ослабеет ко времени второй волны эпидемии, потому что приспособиться жить в человеке. Такое предположение Федеральному агентству новостей высказал вирусолог Анатолий Альштейн.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о возможном возвращении COVID-19 осенью. Об этом предупредил российский лидер, ссылаясь на специалистов.

«Постепенно выходя из режимов ограничений, в которых мы в значительной степени еще сегодня живем, нам нужно думать о том, о чем говорят и здесь присутствующие специалисты, и их коллеги за рубежом. О том, что может быть еще и другая волна, где-то осенью, конец октября — ноябрь», — отметил президент.

В связи с таким прогнозом Путин поручил правительству создать резервы для того, чтобы быть готовым к подобному развитию ситуации. В частности, глава государства указал на необходимость наличия достаточного количества числа коек, оборудованных аппаратами для искусственной вентиляции легких.

Доктор медицинских наук Анатолий Альштейн считает, что ко времени второй волны эпидемии коронавирус может измениться. При этом он подчеркивает, что эволюция коронавирусной инфекции произойдет в приятную для людей сторону – уменьшится летальность.

«Вторая волна неминуема, но вряд ли коронавирус станет сильнее. Это известные принципы эволюции разных болезней. При появлении чаще всего они носят тяжелый характер, а потом, приспосабливаясь к своему объекту, становятся мягче, так как в этом случае им легче жить, — рассказал Альштейн в комментарии ФАН. — В ХХ веке микробиологи и вирусологи проводили исследования, которые показали, что многие заразные болезни проходят такой путь, когда все начинается с очень тяжелой формы ее протекания, а потом все ослабевает. Так было с «испанкой», эпидемия которой была в 1918–1919 гг. Тогда миллионы людей погибли от вируса гриппа. Сейчас этот вирус еще есть, но ведет себя совсем по-другому».

Однако за прошедшие пять месяцев нельзя сказать, что коронавирус ослабел, говорит вирусолог. Но в любом случае, люди, которые переболели инфекцией в тяжелой форме, имеют невысокую вероятность снова заразиться. К тому же должен сформироваться коллективный иммунитет.

«Сейчас он еще не достаточно значительный, чтобы оказать существенное влияние на течение эпидемии. Согласно исследованию на наличие антител к вирусу, около 14% людей в Москве их имеют. Но еще не совсем понятно, что они из себя представляют. Однако если 14% уже столкнулось с вирусом, то это хорошо. С такими темпами может быть к следующему году мы будем иметь приличный коллективный иммунитет», — выразил надежду профессор.

Альштейн также пояснил, что несмотря на животное происхождение вируса, дальше он будет сохраняться в человеке.

«Просто так он существовать не может – температура и солнечный свет его прикончат. Сами частицы вируса не живые, а могут размножаться только в организме человека. Всегда есть процент людей, которые имеют этот вирус», — добавил он.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая вспышка пневмонии. В ходе исследований удалось выяснить, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число выявленных случаев вируса во всем мире достигает 5,1 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 332 тысяч человек.

В России выявлено 326 тысяч человек с коронавирусом, 3,2 тысячи человек скончались. Около 99 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц. В целях недопущения распространения инфекции в большинстве регионов РФ введен режим самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.