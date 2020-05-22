США вывели в море сразу 7 авианосцев: боеготовность не важна — нужна видимость для СМИ

Пойти на беспрецедентный шаг — вывести в море сразу семь из имеющихся в ВМС США 11 атомных авианосцев, очевидно, Вашингтон подтолкнула ситуация с развитием пандемии коронавируса в вооруженных силах. Из-за нее международные СМИ «на миг позволили себе усомниться» в боеспособности американского военно-морского флота.

В конце марта из-за вспышки коронавирусной инфекции был вынужден прекратить боевое развертывание (выполнение задач боевой службы — если исходить из российской военно-морской терминологии) в Тихом океане и встать на военно-морской базе «Апра» на острове Гуам атомный авианосец CVN-71 Theodore Roosevelt. На госпитальный режим было переведено более четырех тысяч членов экипажа авианосца, у 1100 человек был подтвержден диагноз COVID-19. В этой связи корабль даже получил лестное прозвище «вирусоносец». Командир корабля Бретт Крозье был снят с занимаемой должности после того, как, не получив какой-то ясной реакции своего командования на сообщения о заболевании среди экипажа, предал огласке эту информацию — что, впрочем, и привело в итоге корабль к причальной стенке, а экипаж — в госпитальные палаты.

В дальнейшем инфекция фиксировалась у членов экипажей еще нескольких авианосцев — как находящихся в море, так и простаивающих у причальных стенок в различных концах света. Командованием ВМС США были предприняты меры по изоляции экипажей (в частности, закончившему боевое развертывание на Ближнем Востоке авианосцу CVN-75 Harry S. Truman было временно запрещено возвращаться на базу). Все это мгновенно вызвало вал публикаций, ставящих крест на боеспособности американского авианосного флота, что очень болезненно переживалось отдельными лицами, занимающими высокие командные должности.

Дошло до того, что военачальники запретили передавать в СМИ информацию о количестве военнослужащих, у которых был диагностирован коронавирус, — и массы военных больных мгновенно исчезли из новостей.

Восстанавливая больше медийную, нежели реальную боеготовность, командование ВМС США приняло решение вывести в море максимально возможное число авианосцев, которые хоть как-то могли бы отойти от причальной стенки — скорее лишь для того, чтобы об этом написали СМИ, чем для реального повышения боеспособности авианесущих сил флота.

Так, в течение двух недель в море вышло несколько кораблей, нарастив таким образом до семи единиц общее число находящихся на просторах Мирового океана атомных авианосцев — CVN-68 Nimitz, CVN-69 Dwight D. Eisenhower, CVN-71 Theodore Roosevelt, CVN-72 Abraham Lincoln, CVN-75 Harry S. Truman, CVN-76 Ronald Reagan, CVN-78 Gerald R. Ford. Казалось бы — какая мощь! Однако давайте разбираться. По сути, тут боеготовность не важна — нужна видимость для СМИ.

CVN-71 Theodore Roosevelt вышел в море 21 мая без более чем двух тысяч моряков, которые в настоящее время находятся на госпитальных койках на Гуаме. Выход корабля в море состоялся, несмотря на то, что на днях у 14 членов экипажа вновь был диагностирован COVID-19. Очевидно, что была поставлена задача на выход в море «во что бы то ни стало» и «любой ценой». Надо полагать, что наличествующим на борту количеством моряков выполнять боевые задачи авианосец не способен, а выведен в море лишь для достижения «эффекта присутствия» в период подтверждения квалификации моряками и проверки корабельных систем. Не более того. Фактически, как бы это назвали в российском ВМФ, авианосец вышел на выполнение «курсовых задач».

Самый новый авианосец США CVN-78 Gerald R. Ford бороздит Атлантику в рамках проведения завершающего этапа испытаний, и говорить о его боеспособности тоже пока не имеет смысла.

7 мая из Сан-Диего вышел CVN-72 Abraham Lincoln, который в настоящее время действует в рамках задач, определяемых командованием 3-го флота США. О готовности корабля к боевому развертыванию в открытой печати не сообщалось. Однако в последнее время администрация Дональда Трампа все чаще отказывается от практики заблаговременного публичного освещения целей выхода авианосцев в море.

CVN-69 Dwight D. Eisenhower с марта 2020 года выполняет задачи боевой службы в ближневосточном регионе.

CVN-75 Harry S. Truman курсирует у атлантического берега США в ожидании разрешения зайти на базу. Корабль вернулся из боевой службы, и экипаж жаждет воссоединения со своими семьями, разрыв с которыми удлинила угроза коронавирусного нападения. В западной прессе и социальных сетях проходила информация о сложной психологической обстановке, царящей на борту корабля, связанной именно с неопределенной по времени задержкой возвращения в базу.

CVN-76 Ronald Reagan после возвращения в порт «Йокосука» из короткого похода, необходимого для проверки боеготовности, в составе авианосной ударной группы вышел на реальное боевое развертывание в Тихий океан. В настоящее время авианосная ударная группа должна обозначить свое присутствие в Южно-Китайском море, являющемся ареной территориальных споров между рядом азиатских государств.

CVN-68 Nimitz с группой кораблей боевого обеспечения находится у западного побережья США и проходит комплексные учения, фактически — сдает курсовые задачи по различным видам боевого применения. Обычно такие маневры устраиваются перед направлением корабля на боевое развертывание. Однако данное плавание боевым развертыванием назвать никак нельзя. Ранее сообщалось, что среди членов экипажа корабля были выявлены носители коронавируса, однако после засекречивания подобной информации о масштабах заражения моряков ничего не известно. Не исключено, что в настоящее время инфекция распространяется среди экипажа, но это является предметом оберегаемой государством военной тайны.

Получается, что на фактическом боевом развертывании находятся только два авианосца. Остальные пять находятся в море по причине прохождения курсовых задач, подготовке к развертыванию и на завершающих испытаниях после введения в строй — то есть в рамках «удовлетворения амбиций» самого высокого командования.