Москва, 22 мая. России удалось сохранить систему здравоохранения, которая была создана в СССР. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке.

В совещании принял участие глава Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев, который выступил с докладом. После доклада глава государства спросил у Кутырева, кто создавал систему санитарно-эпидемиологического надзора в СССР.

«Семашко, первый министр здравоохранения молодой России. И еще огромная плеяда специалистов потом, после него», — ответил Кутырев.

В свою очередь Путин отметил, что СССР разрушили, однако советскую систему здравоохранения уничтожить не удалось.

«Точно. Советский Союз разрушили, а созданную им систему не удалось», — отметил Путин.

Российский лидер также добавил, что в настоящее время власти ведут активную работу по укреплению системы здравоохранения РФ.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число носителей вируса во всем мире достигает 5,1 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 332 тысяч человек.

В России выявлено более 326 тысяч случаев, 3,2 тысячи человек скончались. Более 99 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц. В связи с риском распространения инфекции в большинстве регионов РФ введен режим самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.