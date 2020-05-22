Михалков в новом выпуске «БесогонTV» прошелся по Познеру, Гусеву и Максимову

Знаменитый советский и российский актер и режиссер Никита Михалков представил на суд общественности новый выпуск своей авторской программы «БесогонTV». Она снова была посвящена теме коронавирусной инфекции, а вернее — ее происхождению.

Передача, как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, носит название «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди», и, как заявлял сам Михалков, он предлагает поговорить о том, кто и как отреагировал на предыдущий выпуск под названием «У кого в кармане государство?»

«Это первый выпуск после того, что был снят с эфира на канале «Россия 24», — сразу отметил Никита Сергеевич. — Тем не менее его посмотрело, в общей сложности, более семи миллионов человек. Ну, и, конечно же, началось. Знаете, вот этот либеральный говномет был включен на полную катушку. Кто только не оттоптался на нашем «Бесогоне», на нашей команде, на вашем покорном слуге!»

Среди них, по словам режиссера, «какие-то мелкие сошки» и «более крупные». А именно — Алексей Навальный, Илья Варламов, Татьяна Фельгенгауэр и другие… Но были в числе критиков и «особо крупные акулы пера и экрана».

Первым из этого числа был упомянут журналист и телеведущий Владимир Познер. Ранее он в эксклюзивном интервью ФАН признался, что если Михалков нелицеприятно выскажется о нем в своей новой программе, то будет вынужден опубликовать личное письмо, отправленное до этого режиссеру. Но Михалков не стал дожидаться: «На хрена вы меня тронули?» И потом сам привел выдержки из того письма. Основная часть обсуждения касалась выступления Познера в эфире радиостанции «Эхо Москвы», а также слов оппонента о том, что Михалков за все «советское и постсоветское» время ни разу не подвергался цензуре.

Под «попом Гапоном» имелся в виду иерей Георгий Максимов, а фраза «Гуси-Лебеди» относилась к журналисту и главному редактору газеты «Московский комсомолец» Павлу Гусеву. Последний заявил, что «БесогонTV» смотрит только «быдляк». И это сильно возмутило Никиту Сергеевича.

Также Михалковым вновь был упомянут американский миллиардер Билл Гейтс и его супруга Мелинда, которые вкладывают огромные деньги в процесс изобретения различных вакцин. В том числе, надо полагать, и от COVID-19.

Повторы предыдущего выпуска передачи Никиты Михалкова под названием «У кого в кармане государство?» были в начале мая сняты с эфира на телеканале «Россия 24», поэтому народный артист РСФСР решил следующую программу показать только в YouTube.

Ранее Михалков рассказывал об американском миллиардере Билле Гейтсе (и не только), который с помощью вакцинации якобы чипирует население Земли. После этого на него обрушился шквал резкой критики.