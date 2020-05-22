Студент Академии МЧС России спас 11-летнюю девочку. ФАН-ТВ

В городе Железногорск Красноярского края спасли 11-летнюю девочку, которая едва не утонула. Спасителем стал студент Сибирской пожарно-спасательной академии государственной противопожарной службы МЧС России Никита Голубев. Во время пробежки парень заметил у водоема большое скопление людей и решил поинтересоваться, что случилось.

«Делал тренировку свою, бежал уже в сторону дома, но увидел скопление людей, остановился, чтобы поинтересоваться. Подошел, там парни пытались откачать девушку. Поинтересовался, есть ли пульс, мне ответили, что нет пульса», — вспоминает молодой человек.

После того как Никита услышал, что у девочки нет пульса, он решил не медлить и применить свои знания на практике.

«Я присел и начал делать массаж сердца: 30 нажатий на грудную клетку и два вдоха. Сделал два подхода, но без изменений. Я продолжал дальше, и на четвертый подход она вздохнула. Меня этому учили в академии», — объясняет Никита.

После вдоха девочки будущий профессиональный спасатель продолжил оказывать помощь. Он перевернул школьницу на бок для того, чтобы вода вышла из органов дыхания. После приехали специалисты спасательной службы и отвезли пострадавшую в больницу. Девочка идет на поправку, но не помнит, что случилось с ней в тот день.