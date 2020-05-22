Кошкин назвал «бутафорией» молчание ООН в ответ на действия Турции в Ливии

Москва, 22 мая. ООН не станет реагировать на нарушение оружейного эмбарго со стороны Турции, поскольку тоже поддерживает нелегитимное Правительство национального согласия (ПНС) Ливии. Об этом заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.

«Я думаю, что это некая бутафорская игра со стороны ООН. Тем более, что ООН поддерживает ПНС, и деятельность Турции по поддержке ПНС ставит их на одну сторону. Естественно, что тут замешаны и экономические интересы многих западных государств. Они заинтересованы в получении нефти по серым схемам», — сказал он в комментарии «Политэксперту».

Кроме того, в Ливии Турция использует «прокси-войска», которые формируются из переброшенных из Идлибской зоны деэскалации в Сирии. Анкара отправляет их в Африку и снабжает бронетанковой техникой.

Кошкин отметил, что в этом можно убедиться, посмотрев на кадры с видеокамеры. Все это свидетельствует о скомпонованной деятельности, которую раскрывают независимые СМИ и Ливийская национальная армия (ЛНА).

«Сама ООН где-то вместе с Турцией разделяет деятельность ПНС, они поддерживают именно эту сторону. А раз так, то мировая площадка будет обосновывать необходимость сопротивления ПНС относительно деятельности ЛНА», — заметил эксперт.

Политолог напомнил, что Турция оказывает давление на Евросоюз (ЕС) и уже пыталась разыграть своего рода шоу с мигрантами, когда те якобы бросились через сирийско-турецкую границу и подошли к границам с Грецией. На деле оказалось, что беженцев сгоняли силой в нужном направлении.

«Это подтверждает возможность Турции давить на ЕС с помощью механизма открытия границы. Они могут запустить очередную волну нерегулируемой миграции. Турция продолжает пугать Евросоюз, конкретно Германию, тем, что лагеря откроют», — резюмировал политолог.

Напомним, что ранее официальный спикер ЛНА, генерал-майор Ахмад Мисмари сообщил о неопровержимых доказательствах военного вмешательства Анкары в дела Ливии. Он продемонстрировал несколько видеозаписей, показывающих, как из турецкого порта в порт «Триполи» транспортируют бронемашины, что свидетельствует о нарушении турецкой стороной оружейного эмбарго ООН. Также он показал, как боевики так называемого ПНС тренируются под руководством турецких офицеров.

Мировая общественность предпочла оставить эти материалы без внимания, несмотря на то, что Турция ведет себя очевидно вызывающе. Ситуацию никак не прокомментировали даже в ООН.