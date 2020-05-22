Манукян призвал развивать российские интернет-площадки, чтобы попрощаться с YouTube

Антироссийская политика Запада, в том числе информационные войны, которые развязаны против нашей страны по всем фронтам, все чаще заставляет политиков и общественников задумываться о защите Рунета. Закон предусматривает защиту от посягательств на наше информационное пространство, напоминает эксперт Общественной палаты РФ, блогер Вадим Манукян. По мнению блогера, действия американского видеохостинга YouTube, принадлежащего корпорации Google, по блокировке YouTube-каналов нескольких российских СМИ требуют соответствующей реакции. Речь может идти о мерах вплоть до блокировки YouTube в России, считает эксперт.

Да, от этого пострадает большое количество популярных российских влогеров (так уже вполне официально называют блогеров, которые ведут свои видеоканалы), которые неплохо кормятся за счет рекламы в YouTube. Да, среди авторов YouTube-каналов есть такие патриоты, как телеведущий Владимир Соловьев, историк и писатель Дмитрий «Гоблин» Пучков, публицисты Армен Гаспарян и Анатолий Вассерман, режиссер Никита Михалков и другие известные люди. Именно им пора вспомнить об интересах страны и показать пример патриотизма, говорит собеседник ФАН.

«В последнее время мы чуть ли не в режиме нон-стоп констатируем, что YouTube фактически объявил российским СМИ информационную войну, — отметил Манукян в комментарии Федеральному агентству новостей. — Недавно YouTube заблокировал канал ФАН, гражданское общество возмущается, а с Google — как с гуся вода».

Манукян напомнил, что ведущая западная интернет-корпорация давно замечена в идеологической цензуре по русофобским мотивам и в прямом нарушении законов РФ.

«На днях все тот же YouTube начал блокировать каналы изданий News Front, ANNA-News, государственного «Крым-24». Тут уж включились официальные лица, а политики и общественники потребовали заблокировать YouTube в России. И я с ними совершенно согласен, — говорит блогер. — Подумайте: почему мы должны терпеть западную цензуру, в том числе в отношении государственных российских СМИ? Не пора ли щелкнуть владельцев YouTube по носу?!»

По словам Манукяна, он, как человек, последовательно выступающий за защиту российского интернет-пространства от чуждых влияний, поддерживает предложение о блокировке видеохостинга.

«Поддерживаю предложение о блокировке YouTube. Это подразделение Google давно стало рупором исключительно западной пропаганды. Всех, кто исповедует другие взгляды, эта площадка активно цензурирует и при первой возможности выдавливает. Да, приходится признать, что исчезновение YouTube ударит не только по тем, кто наживается за счет интереса к их контенту детей или незрелой молодежи. Пострадают и такие влогеры-патриоты, как Владимир Рудольфович Соловьев, доктор Александр Мясников, авторы других патриотических и важных для нашей аудитории каналов. Да, им придется искать новую площадку, если власть возьмемся за рубильник и «вырубит» YouTube в России».

Именно поэтому России нужно развивать собственные суверенные интернет-площадки, в том числе свои видеохостинги, которые смогут составить достойную конкуренцию западным аналогам.