Лукашенко решил, что Россия не хочет сотрудничать с Белоруссией в сфере ракетостроения

Минск, 22 мая. Президент Белоруссии Александр Лукашенко решил, что Россия не хочет сотрудничать с возглавляемым им государством в сфере ракетостроения. Такое заявление он сделал во время посещения оборонного предприятия НПООО «ОКБ ТСП».

Как сообщили в пресс-службе белорусского лидера, к сентябрю в стране должен появиться первый опытный образец собственной ракеты, способной поражать цели на дальности до 300 километров. Лукашенко доложили, что Россия «пока не хочет предоставлять свои полигоны для испытаний».

«Не надо перед россиянами становиться на колени. Это сигнал, если наш ближайший союзник мало того что не согласился с нами ракету сделать, [еще и] и полигон не предоставляет», — отреагировал президент.

Пресс-служба уточнила, что пока республика рассматривает для испытания ракеты полигоны в Казахстане, КНР, Узбекистане и в Саудовской Аравии.

В прошлом году армия Белоруссии начала получать модернизированную реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Полонез». Параллельно республика стала заявлять о снижении зависимости от России в ВПК. Однако хваленое вооружение Минска на деле оказалось собранным на основе российских образцов или сплошь состоящим из импортных деталей. «Полонез» — один из примеров. Боевая часть РСЗО не что иное, как копия китайского комплекса А-200.

Лукашенко ранее заявил, что Белоруссия как миролюбивая страна не будет разрабатывать межконтинентальные баллистические ракеты, а продолжит развивать собственное ракетное производство.