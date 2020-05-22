Депутат Газзаев рассказал о помощи гражданам во время пандемии

Москва, 22 мая. С начала эпидемии депутаты комитета Госдумы по делам национальностей вставали в ряды волонтеров, помогали медикам, закупали индивидуальные средства защиты, аппараты ИВЛ, а также продукты для старшего поколения россиян и многодетных семей. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал глава комитета Валерий Газзаев.

«Разгар пандемии пришелся на святой для каждой российской семьи праздник — День Победы. И, несмотря на социальное дистанцирование, именно в эти апрельские и майские дни мы чувствовали себя единой семьей, единым многонациональным и многоконфессиональным народом, — сказал депутат. — Нас объединила, как было не раз в истории, общая беда и желание помочь. Неравнодушные граждане по всей стране приходили и приходят на помощь. Члены нашего комитета, все как один, работали бок о бок с такими людьми. Большинство депутатов вошли в оперативные штабы по борьбе с коронавирусом в регионах».

Отметим, что в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным 7 апреля Газзаев поднял вопрос об укомплектованности медицинских учреждений аппаратами ИВЛ и обеспечением больниц средствами индивидуальной защиты в регионах Северного Кавказа.

По результатам обращения главой правительства было дано поручение о дополнительном финансировании системы медицинской помощи больным COVID-19 в субъектах Северного Кавказа.

Также по предложению депутата ведущие сотовые операторы ввели мораторий на блокировку услуг сотовой связи для ветеранов Великой Отечественной войны и пожилых граждан по всей стране.

«К сожалению, эпидемия еще не закончилась, праздновать победу и терять бдительность рано. Надеюсь, вместе с медиками, неравнодушными людьми и органами власти мы преодолеем сложности с наименьшими потерями. Помощь и взаимовыручка стали сегодня обычным делом, но от этого не менее значимым и нравственно ценным. Наша страна как одна семья опирается на общие для всех народов России понятия помощи ближнему и милосердия», — заключил Газзаев.

Напомним, первые случаи коронавируса были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. В России, по последним данным, насчитывается 326 448 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 3249 летальных исходов, выздоровели 99 825 человек.