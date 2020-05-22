Путин заявил об угрозе новой волны коронавируса в России

Москва, 22 мая. Президент России Владимир Путин допустил вторую волну заболеваемости коронавирусом в стране осенью.

«Постепенно выходя из режимов ограничений, в которых мы в значительной степени еще сегодня живем, нам нужно думать о том, о чем говорят специалисты и здесь присутствующие, и их коллеги за рубежом, о том, что может быть еще и другая волна, которая возможна где-то осенью, конец октября — ноябрь», — сказал глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в России.

Президент отметил, что Россия должна иметь в виду эти данные и быть готова к такому развитию событий.

Российский лидер подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в России в целом стабилизируется, началось постепенное снижение новых случаев заболевания. По его словам, это пока неустойчивая динамика, «но она все-таки есть».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что распространение коронавируса в России вышло на «уверенное плато». При этом она считает необходимым соблюдать все требования, чтобы ситуация с распространением COVID-19 не ухудшилась.