Роспотребнадзор заявил, что Россия находится на уверенном плато по коронавирусу

Москва, 22 мая. Распространение коронавируса в России вышло на «уверенное плато», заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на совещании у президента РФ о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.

«Я бы хотела еще раз обратить внимание, что сегодняшняя ситуация, достаточно стабильно определяющаяся как уверенное плато, уверенная стабилизация и дальнейшее снижение», — сказала глава надзорного ведомства.

Она также подчеркнула, что необходимо соблюдать все требования, чтобы ситуация с распространением COVID-19 не ухудшилась.

Напомним, в последние дни число выявленных случаев заражения коронавирусом не превышает 10 тысяч. Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией на 22 мая, в стране зафиксировано 326 448 случаев COVID-19. За все время пандемии в России умерли от инфекции 3249 человек, почти 100 тысяч человек вылечились.

Наибольшее число заболевших коронавирусом в Москве и Московской области. Столичный мэр Сергей Собянин, комментируя ситуацию с коронавирусом в Москве, заявил, что городу удалось избежать худшего сценария. Несмотря на то, что картина с заболеваемостью в столице меняется в положительную сторону, Собянин считает, что необходимо сохранять строгие ограничительные меры: самоизоляцию и масочный и пропускной режимы.