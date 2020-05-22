Москва, 22 мая. Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников пожаловался на роль главы информационного центра по коронавирусу.

«Я никогда не думал, что роль официального представителя главы информационного центра по коронавирусу настолько тяжелая. Это центр, который просто информирует граждан. Вы же не обижаетесь на главу Гидрометцентра, когда он вам читает данные о погоде», — сказал Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что возбудителем заболевания является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число носителей вируса во всем мире достигает 5,1 миллиона человек. От коронавируса погибло более 332 тысяч человек.

На территории РФ выявлено более 326 тысяч случаев, 3,2 тысячи человек умерли. Более 99 тысяч человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

В связи с рисом распространения заболевания в большинстве регионов России действует режим самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.