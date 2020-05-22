Осташко призвал не стесняться вызывать послов и вручать им ноты за фейки о РФ

Москва, 22 мая. Политолог Руслан Осташко призвал не стесняться вызывать послов стран, журналисты которых распространяют фейки о России, и лишать аккредитации в РФ СМИ, которые пишут лживые сообщения.

ФСИН обвинила французский телеканал France24 в распространении недостоверной информации о беспорядках в исправительной колонии №15 в Ангарске.

Осташко убежден, что французов мало интересует такие новости, при этом сюжет, посвященной российской колонии, — часть информационной войны против России. По его мнению, на Западе важно показать картину, что «Россия — тираническое государство, и в ней не соблюдаются права человека».

Общественный деятель отметил, что на фоне пандемии коронавируса, когда в западных странах статистика летальных исходов ужасающая, на Западе придумали истории о «заниженных» данных о количестве погибших в РФ. Когда этот миф развеялся, западные журналисты стали искать другие темы для дискредитации России.

«Печально, что дальше озабоченности и выражения недовольства дело не идет. На самом деле нужно не стесняться вызывать послов этих стран, вручать им ноты протеста, и лишать СМИ, занимающиеся откровенными фейками, аккредитации в РФ», — сказал политолог в интервью Nation News.

По его мнению, нужно лишить издания возможности зарабатывать в России и выписывать им штрафы за распространение ложной информации. Осташко подчеркнул, что другие способы не работают.