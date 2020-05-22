Эксперты раскрыли самый простой способ дезинфекции многоразовой маски

Вашингтон, 22 мая. Многоразовые защитные маски необходимо дезинфицировать после каждого использования. Самый простой способ обработки раскрыли эксперты Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), пишет издание MedicalXpress.

Чтобы продезинфицировать многоразовую маску, вначале нужно постирать ее в горячей воде с моющим средством, например, с обычным мылом.

«Маску можно стирать как руками, так и в стиральной машинке на правильном режиме», — цитирует «Ридус» врача-инфекциониста Габриэлу Андухар Васкес.

Затем маску нужно тщательно просушить. Лучше всего, если для этого будет использован горячий воздух. После обработки многоразовую маску необходимо положить в закрытый бумажный пакет — тогда на поверхности ткани не появятся вирусы и микробы, пишет «Вечерняя Москва».

Также эксперты CDC сообщили, что в качестве многоразовой защитной маски можно использовать кусок старой футболки, шарф или бандану. При нахождении в общественных местах необходимо прикрывать тканью нос и рот. Кроме того, специалисты призвали граждан не приобретать для защиты респираторы, которые используются медиками, чтобы не спровоцировать дефицит этих защитных средств.

Ранее врач высшей категории Лариса Алексеева рассказала, какие маски обеспечивают лучшую защиту. Также она рекомендовала приобрести несколько многоразовых масок, чтобы носить вторую с собой про запас.