Патриарха Кирилла попросили открыть Валаам для паломников и туристов

Больше двух месяцев Валаам закрыт для посетителей после того, как из-за пандемии COVID-19 священнослужителям пришлось попросить всех посторонних покинуть остров. В монастыре остались только служители обители, рабочие и сами монахи.

Канцелярия патриарха Московского и всея Руси Кирилла получила письмо, в котором просят об открытии Валаамского монастыря. Его написала замглавы компании «Вертолетная тема» Ольга Селиванова. Корреспонденту ФАН она сообщила, что на данный момент несколько вертолетных рейсов уже отменены по просьбам заказчиков, но есть и те, кто несмотря на бессрочный запрет на посещение монашеской обители, не отказывается от оплаченной брони. Многие ждут скорейшего разрешения ситуации.

«В связи с пандемией в мире и введенными вынужденными карантинными мерами нам пришлось приостановить сообщение по данным маршрутам и произвести возвраты денег клиентам, которые оплачивали туры вплоть до августа. Несмотря на это, они все ждут от нас сообщений о возобновлении маршрутов. Также есть и те клиенты, которые держат оплаченные брони и ждут информацию о датах открытия монастырей» — рассказала ФАН замглавы компании «Вертолетная тема».

Ольга Селиванова в письме патриарху Кириллу попросила благословить будущих гостей, которые желают посетить святые места, и сообщить о дате открытия Валаама.

По данным ФАН, в прежние годы во время туристического сезона Валаамскую обитель посещали от 100 до 500 тысяч человек. В среднем количество гостей на острове составляло 80-90 тысяч. Среди них были не только туристы, но и паломники, а также желающие сделать пожертвование.

Кроме того, и в паломнической службе ждут решения об открытии Валаама, потому что их туры приостановлены наравне со всеми остальными.

«В связи с распоряжением главы Карелии Артура Парфенчикова №242-р от 28 апреля посещение гражданами территории природного парка «Валаамский архипелаг» с целью отдыха и туризма приостанавливается до 1 июня 2020 года», — говорится в пресс-релизе паломнической службы Валаамского монастыря.

Журналистам ФАН стало известно, что решение об открытии Валаама может быть принято 15 июня. Не исключается, что ради безопасности монахов ограничения на посещение обители могут продлить на несколько месяцев.