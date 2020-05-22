Путин выразил соболезнования лидеру и премьеру Пакистана в связи с трагедией под Карачи

Москва, 22 мая. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования лидеру Пакистана Арифу Алви и премьер-министру страны Имрану Хану в связи с крушением пассажирского самолета в районе Карачи. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Российский лидер направил государственным лицам соответствующую телеграмму.

«В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в этой катастрофе, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших», — говорится в тексте сообщения.

Напомним, что в пятницу, 22 мая, пассажирский самолет «Пакистанских авиалиний» рухнул вблизи от города Карачи.

Как сообщает «Ридус», Airbus А320 выполнял рейс из Лахора. По словам представителя авиакомпании, на борту находились 107 человек, 90 из них — пассажиры. Очевидцы рассказали, что лайнер резко начал терять высоту и упал на жилой район.

В Сети появились видео с места крушения.