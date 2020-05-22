Сирия, 22 мая. Два взрыва в Дейр-эз-Зоре убили и ранили шесть мирных жителей. В Ракке террористы «Исламского государства»1 совершили побег из тюрьмы. В Хасаке протурецкие группировки выселяют людей из домов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: обменялись военнопленными с боевиками «Хуррас ад-Дин» в Идлибе.

«Сирийская национальная армия» (СНА): выселила нескольких мирных жителей из домов в Хасаке.

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1): убило и ранило несколько курдских боевиков при нападении на блокпост SDF в Ракке.

«Демократические силы Сирии» (SDF): приняли участие в рейде международной коалиции в Дейр-эз-Зоре; в Ракке повысили меры безопасности из-за побега нескольких террористов ИГ из тюрьмы и понесли первые потери.

Международная коалиция: проводит рейд в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дейр-эз-Зор

Как передает агентство Deir Ezzor, в городе Шхиль продолжились рейды сил международной коалиции, позднее к спецназу ВС США присоединились отряды «Демократических сил Сирии». Также ударный вертолет коалиции нанес ракетный удар по жилому дому в районе Аш-Шабака, где предположительно укрывались члены «спящей ячейки» «Исламского государства». По неподтвержденным данным, при авиаударе погиб один мирный житель.

Источник также сообщил, что в городе Бусейра прогремел второй взрыв. Детонация СВУ, установленного на мотоцикл, ранила и убила около шести человек. Пока что ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за установку бомбы.

Провинция Идлиб

В провинции Идлиб сохраняется напряженность между членами различных вооруженных группировок. Как сообщает портал Al Nour, днем в поселении Аль-Фуа боевики «Ахрар аш-Шам» разогнали с применением оружия демонстрации мирных жителей у своей штаб-квартиры.Недовольство жителей поселка вызвала попытка боевиков выселить из дома женщину с детьми, а жилье использовать в качестве нового штаба группировки. Согласно информации местных источников, боевики открыли огонь по протестующим, ранив несколько человек, после того как демонстранты попытались перекрыть дорогу.

Портал SOHR сообщает, что в Идлибе состоялся обмен племенными между боевиками «Хуррас ад-Дин» и правительственными войсками. Обмен произошел у города Тафтаназ, в ряды сирийской армии вернулись трое военнослужащих, захваченных в Латакии, а САА выдала группировке несколько арестованных ранее жен боевиков.

Провинция Ракка

По данным агентства Baladi News, несколько террористов «Исламского государства» сумели бежать из подконтрольной «Демократическим силам Сирии» тюрьмы. Инцидент произошел в городе Ат-Табка, ранив боевиков SDF из охраны, двое террористов сумели бежать в неизвестном направлении. В настоящее время близлежащие районы оцеплены, отряды SDF в городе находятся в режиме повышенной боеготовности. По неподтвержденным данным, группа неизвестных совершила нападение на один из блокпостов, убив и ранив несколько курдских боевиков, после чего к операции подключились разведывательные вертолеты международной коалиции, которые провели воздушную разведку.

Провинция Хасака

Ливанское новостное агентство Al Nour передает, что на север провинции протурецкие формирования продолжили притеснения местного арабского населения. Согласно данным местных источников издания, у города Рас-аль-Эйн боевики «Сирийской национальной армии» выселили десятки семей из домов, в занятом жилье они разместили членов своих семей. Также портал SANA сообщил, что в город прибыло три автобуса с двумя десятками жен и детей боевиков, после чего их расселили в домах в поселении Ас-Суккария. Драгоценности, сбережения и имущество граждан при выселении боевики также конфискуют. Всего за период оккупации Рас-аль-Эйна «Сирийской национальной армии», своего жилья лишилось свыше сотни мирных жителей.

Также источник сообщил, что конвой коалиции пересек границу с Ираком через незаконный погранпереход «Аль-Валид» на востоке провинции. В составе конвоя были замечены грузовик с материально-техническим обеспечением и оружием. Автоколонна направилась в базе ВС США у города Аш-Шаддади.

1 Организация запрещена на территории РФ.