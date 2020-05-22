Набиуллина оценила возможность создания Фонда плохих активов

Москва, 22 мая. Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что не видит необходимости в создании Фонда плохих активов.

«Пока нет веских причин, чтобы думать именно о создании банка, фонда плохих активов», — заявила глава ЦБ РФ в ходе пресс-конференции.

Она также добавила, что подобные фонды необходимо создавать при наличии большого объема таких активов, которые могут создавать риски финансовой стабильности.

«Мы исходим их того, что часть заемщиков банков или часть активов, которые временно кажутся плохими, потом могут восстановить свое кредитное качество», — отметила Набиуллина.

По ее словам, правительство оказывает помощь предприятиям, которые являются ключевыми заемщиками, поэтому у российских банков нет проблемных активов.