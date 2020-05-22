Эксперт назвал возможную причину крушения пассажирского самолета под Карачи

Заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов предположил, что у потерпевшего крушение в Пакистане Aibus A320 могла отказать ЭДСУ.

Ранее телеканал Geo TV сообщил, что недалеко от пакистанского города Карачи (провинция Синд) потерпел крушение гражданский самолет Airbus A320 (рейс PK 8303) авиакомпании «Пакистанские международные авиалинии». Лайнер упал на жилой район. Городские власти подтвердили гибель всех пассажиров рейса, на борту находились 107 человек.

В настоящий момент остается неизвестным, имеются ли жертвы на земле. На месте крушения работают армия и все экстренные службы. Самолет направлялся в Карачи из Лахора.

По мнению заместителя главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженного военного летчика РФ Владимира Попова, самолет мог заходить на посадку, во время которой у него отказала электродистанционная система управления (ЭДСУ).

«Судя по первым видеозаписям из Пакистана, самолет либо заходил на посадку, либо взлетал, а это самые опасные участки полета. Могу предположить, что начались проблемы с автоматикой, с системой управления самолета. Заход на посадку современные самолеты, как правило, выполняют в полуавтоматическом режиме, то есть автомат ведет, а летчик контролирует и плавненько держит сайдстик. То есть тут используется ЭДСУ с системой искусственного интеллекта и дублирующими контурами, которая может сбоить», — говорит эксперт.

Собеседник ФАН утверждает, что нечто похожее происходило 5 мая 2019 года во время жесткой посадки Sukhoi SuperJet 100 в Шереметьево. Однако тогда командиру воздушного судна Денису Евдокимову удалось приземлиться при отказавших основной и дублирующей системах управления.

«Вот все говорят, что Евдокимов плохо посадил SuperJet. Да неплохо, он посадил самолет по возможностям. Он остался только на резервной системе, которая запаздывала. Там были элементы раскачки борта за счет запаздывания — пилот делает одно движение, а исполнение идет только через доли секунд. Пилот пытается это дело компенсировать, делая другое движение, а самолет до сих пор доделывает предыдущее движение. Получается раскачка. Вот нечто подобное могло быть и сегодня. Не исключено, что у пилота Airbus отказала система управления», — продолжает Попов.

Еще одним фактором могли послужить проблемы с механизацией крыла, так как на представленных видеозаписях видно, что в какой-то момент самолет сделал «кивок».

«Могли быть проблемы с механизацией крыла. Выпускаются закрылки и предкрылки, мог быть сбой и здесь, потому что очень резко он ушел вниз. В любом случае тут техническая неисправность самолета», — заключил летчик.

Напомним, 5 мая прошлого года самолет Sukhoi Superjet 100 должен был выполнить рейс из Москвы в Мурманск. Сразу после взлета в воздушное судно попала молния, из-за чего его электроника вышла из строя, включилось ручное управление. Капитан Денис Евдокимов принял решение посадить борт в аэропорту Шереметьево. При посадке самолет загорелся, погибли 40 пассажиров и один член экипажа.