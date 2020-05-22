Бойцы ДНР надеются выбить ВСУ из «серой зоны»

Военным ДНР был выдан карт-бланш; им разрешено бить по ВСУ в полной мере. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал военнослужащий Донецкой Народной Республики, боец первой Славянской бригады Вячеслав Дьяков с позывным «Сенсей».

Подавление огневой точки

Войска ДНР подавили огневые точки Вооруженных сил Украины, с которых украинские военные вели обстрел района Ясиноватой. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

Утром украинская армия обстреляла из артиллерии поселок Верхнеторецкое Нижнее к северу от Ясиноватой. В результате атаки ВСУ два домостроения, газопровод и линия электропередачи получили повреждения.

«Наши подразделения своевременно определили места, откуда велась вражеская стрельба, и ответным адекватным огнем огневые точки противника были подавлены», — говорится в сообщении УНМ ДНР.

Сообщается, ВСУ потеряли трех военных, еще четверо получили ранения. Кроме того, уничтожены два миномета.

«Нам выдали карт-бланш»

Как отметил Вячеслав Дьяков, бойцов Донецкой Народной Республики больше не сдерживают. Теперь они могут отвечать украинской армии в полной мере.

«Наконец-то нам предоставили возможность делать то, что мы умеем. Без одергиваний. В принципе, на нашем блокпосту происходит то же самое, что и по всей республике. Нам выдан карт-бланш. Можно не стесняться. Всех отозвали из отпусков и больничных (больные заменяют здоровых, а здоровые на передок). Даже охрану некоторых объектов ослабили. Всех на фронт отправили. Боестолкновения идут уже не по вечерам, а целый день. Приходится ездить немного быстрее, обстреливают же дороги. Просто теперь адекватно реагируем, а то надоело. Будем ли оттеснять ВСУ из серой зоны? Хотелось бы. Какое настроения у ребят? Нормальное, рабочее, мечтают заптурить (выстрелить из противотанкового вооружения. — Прим. ФАН)», — рассказал Вячеслав Дьяков.

Лейтенант Народной милиции ДНР, лидер движения «Новые скифы Новороссии» Александр Матюшин (позывной «Варяг») заявил, что военно-политическое руководство молодых республик, устав от долгой игры «в одни ворота» по соблюдению Минских соглашений, решило дать жесткий ответ в отношении украинских военных.

«Как только на Украину, страдающую в тисках экономического кризиса, массово пойдут гробы из Донбасса, украинский народ вспомнит, что такое терять своих отцов, мужей, братьев и сыновей. Думаю, желающих стрелять по территории молодых республик заметно станет меньше. Ведь то, что долгое время обстрелы наших населенных пунктов оставались безнаказанными, киевские войска принимали за слабость. Безнаказанность порождает беспредел», — заключил Александр Матюшин.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.