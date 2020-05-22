Навальный и его соратники неумело пытаются эксплуатировать смертность медиков от COVID-19

Москва, 22 мая. Российская оппозиция активно пытается эксплуатировать тему пандемии коронавируса, но делает это неумело и неслаженно, о чем свидетельствуют, например, расхождения данных о смертности врачей от инфекции.

Минздрав России в апреле сообщил о не менее 70 медиках, погибших с начала эпидемии из-за коварного и опасного вируса. Пока официальных данных за май нет, но это не мешает либералам распространять по Сети и СМИ различные вбросы.

Активнее всего стараются плодить фейки основатель так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом) Алексей Навальный, его соратник Леонид Волков, «Альянс врачей» и портал «Медиазона», принадлежащий Петру Верзилову.

«Медиазона», например, провела собственное «исследование» и по его итогам сделала вывод о 186 врачах, якобы погибших из-за инфицирования от заболевших коронавирусом. Портал основывался на информации, представленной на сайте «Список памяти», где перечислены имена медиков, умерших в период пандемии.

При этом «Медиазона» признала, что далеко не все указанные в списке врачи действительно погибли от коронавируса. Кроме того, стоит учитывать, что добавить имя в перечень можно без предоставления доказательств, что может породить гору недостоверной информации.

Однако портал эти факты не смутили. «Медиазона» заявила, что на Западе показатель смертности значительно ниже, а в России якобы «занижают» статистику. Вброс подхватили оппозиционеры, в том числе Навальный, а также СМИ беглого олигарха Михаила Ходорковского. Ничего удивительного в такой поддержке нет, поскольку тот же Навальный давно дружит с Верзиловым.

Глава штабов Навального Волков пошел дальше и придумал свою собственную методику подсчета, смысл которой заключается в сравнении процентного соотношения числа умерших от коронавируса врачей относительно процента погибших от COVID-19 в России в целом. Оппозиционер решил, что в стране будто бы скончались свыше 200 медиков — 7% от общего числа летальных исходов. Вот только в Италии, ставшей одним из крупнейших очагов распространения инфекции, показатель составил всего 0,5%.

Волков во время стрима, где рассказывал о методике, заявил не о трех тысячах скончавшихся от коронавируса, как гласит официальная статистика, а о 40 тысячах. Потом смутился, что цифра слишком велика, и тут же урезал ее вдвое. Все эти промахи и говорят о непростых отношениях оппозиционера с математикой.

Отличился спекуляциями на теме смертности среди медиков и скандально известный «Альянс врачей», который назвал цифру в 232 человека. Это далеко не первый фейк, в котором уличают организацию и ее главу Анастасию Васильеву. Женщину уже вызывали в Следственный комитет из-за распространения заведомо ложной информации.

Кроме того, Ассоциация управленцев здравоохранения выступила с заявлением, в котором подчеркивается, что Васильева своей «всероссийской мединспекцией» пытается саботировать работу больниц и ставит под угрозу жизнь врачей и пациентов.

Политолог Иван Мезюхо призвал россиян на фоне волны фейков о коронавирусе быть бдительными, проверять как саму информацию, так и ее источники. А также призвал жестко наказывать авторов и распространителей вбросов.