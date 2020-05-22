Политолог объяснил, почему США «вытирают ноги» об интересы Украины

Скандальная аудиозапись с голосами экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена, опубликованная украинским нардепом Андреем Деркачом, вряд ли серьезно скажется как на американо-украинских отношениях, так и на политической ситуации в Штатах. Однако для США, занятыми внутренними разбирательствами, вообще характерно пренебрежительное отношение ко всему, что происходит на Украине.

Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей озвучил специалист по американской внутренней и внешней политике Дмитрий Дробницкий.

Громкий скандал в балагане

Публикация внефракционным депутатом Верховной рады Украины Андреем Деркачом телефонной аудиозаписи, фигуранты которой обсуждают отставку генерального прокурора Виктора Шокина, наделала немало шума в том балагане, который официально именуется «украинским политикумом». На это есть три основных причины.

Во-первых, потому что запись, сделанная, по словам Деркача, в марте 2016 года, зафиксировала общение собеседников, чьи голоса оказались удивительно похожи на голоса тогдашних президента Украины Петра Порошенко и вице-президента США Джо Байдена. Причем второй сулил первому выделение Украине кредитных гарантий на сумму 1 млрд долларов за новый состав украинского правительства и отставку неугодного Шокина.

Во-вторых, в случае признания записи подлинной (а причин считать ее подделкой пока нет), она становится не только доказательством госизмены экс-президента Порошенко, но и очередным свидетельством беззастенчивого вмешательства Вашингтона в украинские дела.

Бонусом к этому «букету» прилагалось еще одно обстоятельство: вице-президент США явно покровительствовал бизнесу своего сына Хантера Байдена в Китае, а на Украине — так и вовсе «отмазывал» газодобывающую компанию Burisma Holdings, в совет директоров которой входил Хантер, от расследования ее деятельности Шокиным. Словом, демократ Джо Байден занимался ровно тем, в чем активисты его партии, да и он сам, безуспешно обвиняли действующего президента США республиканца Дональда Трампа, — использованием служебного положения в личных целях и насаждением коррупции.

В-третьих, демократы приложили немало усилий, чтобы попробовать припереть Трампа к стенке. Сначала — пресловутым «русским досье», а затем обвинениями в использовании «админресурса» для давления на Киев с целью получения компромата на упомянутого Хантера, чей отец метит в кандидаты от Демократической партии на президентских выборах осенью 2020 года. Но тут чертиком из табакерки «выскочил» Деркач со своей записью, и обвинения демократов в адрес Трампа бумерангом полетели в Байдена-старшего.

Более того, во время президентских выборов-2016 в Штатах, которые выиграл Трамп, Киев вовсю ставил на победу его политических оппонентов. С «кейсом» Деркача у Трампа появилась возможность не только хорошенько щелкнуть по носу Джо Байдена, но и «воздать по заслугам» Порошенко.

Не случайно президент Украины Владимир Зеленский уже объявил, что на эту запись должна отреагировать прокуратура и что действия Порошенко вполне могут потянуть на госизмену. По заявлению Деркача офис генпрокурора Украины немедленно открыл производство по статье о государственной измене и злоупотреблении властью или служебным положением.

В свою очередь, Байден-старший смог лишь пробубнить, что опубликованная Деркачом запись подлинная (!), но… отредактированная. Порошенко же, явно не согласовавший свое выступление со стариной Джо, поторопился заявить не только то, что запись сфабрикована, но и то, что это сделала «пятая колонна» (читай — «Рука Москвы»), получившая материал для провокации прямиком из… офиса действующего президента Украины! Причем якобы с подачи одного «олигарха», в котором только слепоглухонемой не узнал бы давнего противника Порошенко Игоря Коломойского.

Свое эмоциональное выступление экс-президент «незалежной» закончил невнятными рассуждениями о том, что «кейс» Деркача — это «часть спецоперации против стратегических отношений Украины с США», разрушить которые «у врага не получится».

Тут у наблюдателей возникло некоторое непонимание, кто же является тем самым коварным «врагом»: «Рука Москвы», Зеленский или Коломойский? Увы, пан Порошенко уточнять это не стал, видимо сообразив, что и без того наболтал достаточно.

Тем временем в Штатах решили, что в ситуации с семейным бизнесом Байденов надо все же разобраться, после чего комитет Сената по внутренней безопасности и правительственным делам проголосовал за вызов свидетеля по делу Хантера Байдена…

В общем, закрутилось.

И все же, способен ли «кейс» Деркача заметно изменить американо-украинские отношения? И как он на самом деле отразится на политической ситуации в Штатах? На эти вопросы ФАН ответил Дмитрий Дробницкий.

Любимый проект Обамы

«Не думаю, что американо-украинские отношения вернутся на уровень 2014–2016 годов, когда Соединенные Штаты осуществляли прямое внешнее управление украинским государством, — рассказал политолог. — В те годы между Вашингтоном и Киевом сложились совершенно особые отношения руководящего центра и страны, сдавшей свой суверенитет под лозунгом «европейского выбора». Соответственно, тогда на Украине ничего не делалось без ведома Джо Байдена и Виктории Нуланд (помощник Госсекретаря США в 2013–2017 годах, запомнившаяся «печеньками» на Майдане и грубым ругательством в адрес Евросоюза. — Прим. ФАН), а сама Украина являлась любимым проектом администрации Барака Обамы».

По словам собеседника ФАН, вновь открывшиеся обстоятельства так называемого «русского дела» показывают, что в нелицеприятных играх на украинском поле, а также в попытках очернения Трампа обамовская администрация оказалась «замазана» вплоть до самых верхов, включая Байдена. Понятно, что эти люди являются прямыми врагами действующего президента США, добавил Дробницкий.

Столь же понятно, что вне зависимости от того, кто окажется победителем на грядущих президентских выборах в Соединенных Штатах, возврата к «медовому» периоду американо-украинских отношений уже не будет. Дело в том, что текущая ситуация больше не располагает Вашингтон к вольготному управлению ресурсами, направленными, как любят говорить в «партии осла», «на поддержание демократии во всем мире».

«Кроме всего прочего, показательна позиция, занятая президентом Зеленским по отношению к «кейсу» Деркача, — указал Дмитрий Олегович. — Напомню, действующий президент Украины высказал мнение, что озвученные Деркачом материалы с высокой степенью вероятности свидетельствуют о госизмене со стороны Порошенко. Мол, «так мы к этому делу относиться и будем».

Политолог предложил согласиться, что подобные высказывания были бы невозможны в отношении прямого патрона: какая же это госизмена, если ты следуешь указаниям руководящего центра?

Таким образом, позиция Зеленского свидетельствует о том, что система взаимоотношений между Киевом и Вашингтоном к концу весны 2020 года со времен Обамы изменилась. Чтобы обозначить ее возвращение к прежнему положению, Зеленскому придется публично отыграть назад, каким-то образом отказавшись от оценки действий Порошенко как государственной измены, считает Дробницкий.

Другой вариант — Штатам придется срочно поменять на Украине президента, но это сейчас невозможно без немедленного и полного демонтажа всего украинского постмайданного государства. На это США не пойдут, равно как и Зеленский вряд ли готов пересмотреть свои слова о госизмене, уверен американист.

«Сложилась ситуация, когда одна из борющихся за власть в США сторон требовала от предыдущего президента Украины нечто такое, что можно трактовать как госизмену. И Зеленский это признал, — подчеркнул эксперт. — После такого инцидента президенту Украины очень сложно будет добиться взаимопонимания с американскими демократами. Да и выправить отношения с республиканской администрацией ему тоже будет непросто, сколько бы сейчас украинцы ни предоставили компромата на Байдена».

Дробницкий предложил вспомнить еще одно свидетельство в пользу данного вывода. Был целый процесс, когда ныне уже уволенные американские дипломаты, дававшие показания на слушаниях по переговорам Трампа с Зеленским, изо всех сил уговаривали хозяина Белого дома обратить внимание на украинский «форпост демократии» в Европе. Но Трамп к этим назойливым нашептываниям не прислушался.

«Чувствовалось, что проект Украина ему был неприятен и неинтересен, — отметил собеседник ФАН. — Видимо, Трамп своей американской «чуйкой» как-то ощутил, что украинские дела по большому счету не затрагивают национальные интересы США и влезать в них, подобно Обаме, точно не стоит».

Разумеется, теоретически кто-нибудь в Киеве может попытаться сыграть на триумфальной победе Трампа во время перевыборов, чтобы извлечь из этого какие-то дивиденды, а также попробовать откорректировать в свою пользу формат американо-украинских отношений. Практически же на Украине сейчас отсутствуют игроки, способные разыграть подобную «карту», считает эксперт.

Что бы ни делали украинские политики, Киев будет продолжать двигаться по «колее», выбранной во время госпереворота. Это путь несостоявшегося государства, констатировал политолог. Если бы не помощь внешних сил, оно уже рассыпалось бы, как карточный домик.

«И еще червяком! Земляным червяком!»

«Что касается влияния «кейса» Деркача на внутреннюю политику США, то надо понимать: весь компромат, который следовало получить на Байдена, еще до обнародования Деркачом скандальной аудиозаписи был собран адвокатом президента США Руди Джулиани, — рассказал Дробницкий. — Полагаю, что 80% «добычи» Джулиани уже переданы в распоряжение специальной группы прокурора Джона Дарема, который, собственно, и занимается расследованием истоков состряпанного против Трампа «русского дела».

Вскрытие подноготной этого «дела», включая выявление фигурантов из Госдепа, а также отслеженные британский, итальянский, мальтийский, украинский и прочие «следы», доказывает, что к формированию антитрамповского «кейса» приложили руку множество сотрудников спецслужб и членов правительств иностранных государств.

«Вряд ли «кейс» Деркача способен добавить к этому материалу что-то принципиально новое», — сомневается американист.

Он обратил внимание на недавнюю попытку проведения импичмента в отношении президента США. Одна сторона тогда говорила: «Трамп воспользовался мощью Америки для достижения своих политических целей». На это другая сторона отвечала: «На кого Трамп давил? На Украину? Да вы смеетесь — за такое с поста президента не снимают!» И импичмента не состоялось.

«Как мы видим, украинский «кейс», да и сама Украина даже в этом случае воспринимались в США как нечто вторичное по отношению к основной повестке», — подчеркнул Дробницкий.

Куда большее значение в Штатах, по словам эксперта, придается расследованию обстоятельств направленной против Трампа попытки госпереворота, составной частью которой являлось высосанное из пальца «русское дело». Так что «кейс» Деркача на внутриполитическом американском поле будет иметь исключительно служебное значение, прогнозирует собеседник ФАН. Мол, «смотрите, а еще Байдены на Украине коррупцию насаждали».

«Помните диалог из советского мультфильма о Маугли между пантерой Багирой и питоном Каа о бандерлогах? «Говоришь, они называли меня пятнистой лягушкой? — Да-да! И еще червяком! Земляным червяком!» — В нашем случае «кейс» Деркача и будет этим самым «еще червяком», — с улыбкой поведал эксперт.

Можно ожидать, что китайский «след» Хантера Байдена в глазах американской общественности будет иметь куда больший вес, чем похождения Байденов на какой-то там Украине, добавил Дробницкий.

Украина в роли «банановой республики»

«Следует заметить, что в ходе внутриполитической борьбы «бульдогов под ковром» Соединенные Штаты не гнушаются вытирать ноги об интересы Украины, — напомнил американист. — Этому есть вполне рациональное объяснение. Как известно, у Вашингтона были и имеются союзники двух типов».

Первые, по словам Дробницкого, — это серьезные состоявшиеся государства, для которых американцам стоило открывать свой рынок и вместе с которыми можно было формировать НАТО, а также строить либеральный мировой порядок.

Вторые — это клиентские государства-полуколонии, критично зависимые от США. Американцы управляли такими «банановыми республиками», по своему усмотрению меняли в них правителей и считали подобное поведение в отношении лишенных суверенитета территорий совершенно нормальным явлением.

«Неизвестно, о чем думали в Киеве, когда устраивали «Евромайдан» и кричали «Америка с нами!» Вероятно, надеялись попасть в число первых союзников. Но оказались украинцы среди вторых. Иначе и быть не могло», — отметил собеседник ФАН.

При этом из-за геополитических изменений, происходящих в мире, Америка даже к своим союзникам «первой линии» в последнее время стала относиться заметно жестче, констатировал эксперт.

«Что уж после этого говорить об Украине! Такие государства, как она, в США не уважали еще до появления доктрины Монро, а после — тем более!» — резюмировал Дмитрий Дробницкий в интервью ФАН.

Федеральному агентству новостей остается добавить, что право на вмешательство в события на Украине для Штатов, похоже, является делом настолько само собой разумеющимся, что вопрос о правомочности подобного поведения американским истеблишментом даже не обсуждается.