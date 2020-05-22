Жителю Волгограда предъявили обвинение в реабилитации нацизма

Москва, 22 мая. Следственный комитет России предъявил обвинение жителю Вологограда Денису Воронцову за реабилитацию нацизма, говорится в сообщении на сайте ведомства.

В СК РФ расследуют уголовное дело после размещения на сайте «Бессмертный полк онлайн» фотографий офицеров Третьего рейха. По данным ведомства, Воронцов разместил в Интернете фото руководителя гестапо Генриха Мюллера.

Россиянин подписал под снимком, что под ней запечатлен некий Геннадий Михайловский. Это фото было показано в прямом эфире.

В СК РФ полагают, что это публичное одобрение преступлений, которые были подтверждены военным трибуналом в Нюрнберге. Воронцова обвиняют по ч.1 статьи 354.1 УК РФ.

Волгоградец отрицал свою вину в размещении фото Мюллера. Однако следственные органы нашли доказательства его причастности.

Денис Воронцов и еще трое задержанных в других регионах России по делу о реабилитации нацизма поддерживали блогера Алексея Навального и его структуру-иноагента ФБК.

Руководитель штабов Навального Леонид Волков пытался оправдать действия «навальнистов-гитлеровцев». Он заявил, что публикация фото лидеров фашистской Германии была «реакцией» на мероприятие.

Однако эксперты считают, что последователи блогера хотели скомпрометировать патриотическую акцию, которая популярна среди россиян.