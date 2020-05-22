Армия ЦАР успешно борется с боевиками благодаря обучению у российских инструкторов

Вооруженные силы Центральноафриканской Республики (FACA) успешно отразили атаку вооруженной группировки «Союз за мир в ЦАР» (UPC) в городе Обо и укрепили свои позиции.

«Союз за мир в ЦАР» (UPC, L'UnionpourlapaixenCentrafrique) — это повстанческая вооруженная группировка, отколовшаяся от коалиции «Селека», которая в свою очередь представляет собой объединение вооруженных мусульманских формирований в ЦАР. Именно боевики коалиции «Селека» захватили столицу страны Банги 24 марта 2013 года в ходе острого внутриполитического кризиса, после чего действующий на тот момент президент Франсуа Бозизе был вынужден оставить свой пост и бежать в соседний Камерун. Члены мусульманских вооруженных группировок известны особой жестокостью: они осуществляли убийства, грабежи, изнасилования, пытки и похищения людей, действуя, главным образом, против гражданских лиц — христиан. Коалиция получает помощь из Саудовской Аравии.

Став независимыми от «Селеки», боевики «Союза за мир в ЦАР» со своим лидером Али Дарассой продолжили военные действия в восточной части страны, также преимущественно против христианского населения.

Последние несколько недель группировка совершала вооруженные нападения в районе города Обо, который расположен в префектуре Верхнее Мбому на юге-востоке страны. На протяжении нескольких месяцев лидер вооруженной группировки UPC Али Дарасса пытается расширить свое влияние в юго-восточной части ЦАР, а именно на границе Центральноафриканской Республики, Демократической Республики Конго и Южного Судана. В этом смысле Обо является стратегически важной локацией.

Согласно информации, поступившей от местного онлайн-издания, 9 мая боевики попытались захватить аэропорт региона. Вовремя подоспели силы FACA, в результате чего действия UPC не увенчались успехом. В результате столкновения погибли как минимум 11 боевиков, еще несколько были ранены. После этого Али Дарасса начал активную мобилизацию своих сторонников с целью возобновления военных действий и захвата стратегического города.

Во время еженедельной пресс-конференции руководитель миссии МИНУСКА Владимир Монтейро решительно осудил действия UPC. К сожалению, миротворцы могут только говорить, а не действовать. Местные жители ни раз обвиняли миссию в пассивности и в этот раз снова не оставили бездействие солдат ООН без внимания.

«Солдаты миссии МИНУСКА закрылись на своей базе. Они не сдвинутся ни на метр, чтобы оказать помощь населению и даже центральноафриканским вооруженным силам. Нам следует снова разъяснить миротворцам, какова их задача в городе Обо», — заявил депутат от города Обо Эрнест Мизедио.

Помимо бесконечного кровопролития возмущает также тот факт, что Али Дарасса как один из подписантов мирного соглашения в очередной раз нарушил свои обязательства. Напомним, что соглашение о мире и примирении было подписано 6 февраля 2019 года в Хартуме при посредничестве Российской Федерации и Судана. По условиям хартумского соглашения вооруженные группировки, терзавшие до этого страну на протяжении нескольких лет, должны были прекратить военные действия. Со своей стороны власти ЦАР обязались обеспечить участие бывших руководителей вооруженных незаконных формирований в государственном строительстве. Если центральноафриканское правительство выполнило свои обязательства, то боевики не спешат сложить оружие, чем затягивают процесс возвращения страны и ее граждан к нормальной жизни, а также сводят на нет все то, что было достигнуто в процессе мирных переговоров.

Однако обязательства не остановили лидера группировки. В течение нескольких дней Обо был окружен людьми Дарасса. После периодических столкновений между боевиками и солдатами FACA в среду, 20 мая, на окраинах города вспыхнули ожесточенные бои. После интенсивного 6-часового боя солдатам FACA удалось не только удержать город, но и укрепить свои позиции. Три члена вооруженной группировки были ликвидированы, а шесть боевиков были захвачены в плен. Также в руки FACA попало значительное количество вооружения противника.

Гражданское население глубоко признательно солдатам FACA, а также Российской Федерации. Как сообщают местные СМИ, «благодаря подготовке и снабжению Российской Федерацией солдатам FACA успешно удается обеспечит защиту населения и территории государства от угроз со стороны захватчиков».