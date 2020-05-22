На сайте «Спасибозавсе» появилась благодарность герою спецпроекта ФАН ветерану Кужильному

Федеральное агентство новостей разместило на публичной стене благодарностей в интернете — сайте «Спасибозавсе.рф» — рассказ о герое своего специального проекта к 75-летию Победы ветеране Алексее Кужильном.

Короткий рассказ о судьбе солдата Великой Отечественной войны и ссылка на рубрику спецпроекта на сайте ФАН опубликованы в разделе «Великая Отечественная война». Как рассказали создатели проекта «Спасибозавсе.рф», из 12 тысяч сообщений на сайте больше всего благодарностей россияне оставляют в год 75-летия Победы и посвящают свои теплые слова ветеранам.

Напомним, сайт «Спасибозавсе.рф» создан при участии школьников, волонтеров, юнармейцев, членов военно-патриотических клубов ДОСААФ России, активистов общественных молодежных и ветеранских объединений, а также представителей органов государственной власти и местного самоуправления. Проект поддержан аппаратом полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе, комиссией по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, руководством ДОСААФ России, народным артистом Василием Лановым и многими другими.

Герой спецпроекта ФАН Алексей Кужильный из Ясиноватой Донецкой Народной Республики, по его собственным словам, оказался неожиданно окружен вниманием со стороны россиян. Ветеран получил поздравления по конференц-связи от сенатора Совета Федерации Ольги Ковитиди, узнал об участии в своей судьбе спикера верхней палаты парламента Валентины Матвиенко, увидел персональное музыкальное поздравление от легендарного Ансамбля Александрова и даже поучаствовал в онлайн-марафоне молодежного движения «Юнармия». После теплой и душевной встречи праздника 9 Мая ветеран отправил трогательное письмо с благодарностями в адрес нашей редакции.

Весь 2020 год объявлен в России Годом памяти и славы, а Владимир Путин пообещал, что парад, отложенный в этом году из-за коронавируса, обязательно состоится. Поэтому мы надеемся, что взаимными благодарностями история нашего спецпроекта не ограничится, и Алексей Николаевич Кужильный приедет на Красную площадь в качестве почетного гостя.

По информации Федерального агентства новостей, рассматриваются две возможные даты проведения парада в Москве. Одна из них — 24 июня, совпадающая с датой исторического Парада Победы в 1945 году, в котором принимал участие наш герой Алексей Кужильный.

Альтернативной датой проведения парада Победы на Красной площади предварительно называется 3 сентября, которое теперь считается в России днем окончания Второй мировой войны. Окончательное решение принимается на уровне Верховного главнокомандующего ВС РФ, оно будет зависеть от эпидемиологической обстановки в стране.