«Новая газета» использовала «Синдикат-100» для массового «вброса» о коронавирусе

В пятницу, 22 мая, одновременно более чем на десятке новостных сайтов вышли идентичные статьи под общим заголовком «Десять масок на троих». Весь материал основан на трех анонимных рассказах о ситуации в подмосковных медучреждениях от якобы сотрудников больниц. В статье не приводится каких-либо аргументов и фактов, подтверждающих достоверность этих историй, поэтому на данный момент рассматривать ее можно только как «вброс». Но это не помешало таким крупным ресурсам, как «Эхо Москвы», «Дождь», «МБХ медиа», «Тайга.инфо», и другим продублировать материалы для своей аудитории. Все они входят в состав «Синдиката-100», неформально возглавляемого «Новой».

Журналистская скромность

Распространение материала началось на сайте «Новой газеты», где указано, что подготовлен он сторонней журналисткой Татьяной Юрасовой. Она буквально специализируется на негативных новостях о ситуации с коронавирусом в России: с начала апреля на сайте «Новой» появилось минимум пять материалов за авторством Юрасовой, все исключительно негативного характера о медицине в Подмосковье, четыре из которых основаны на анонимных комментариях. Что интересно, до этого журналистка три года готовила для «Новой» материалы только по теме выборов России, хотя они также носили сугубо негативный окрас.

Еще один примечательный нюанс — Юрасова является главным редактором и генеральным директором портала «Здравком». Там читателю не удастся найти эти анонимные «вбросы», на сайте в принципе нет никаких отсылок к материалам, которые журналистка готовит для «Новой газеты», хотя статьи других авторов издания и прочих либеральных СМИ о ситуации с коронавирусом в России «Здравком» публикует.

Исходя из приведенной информации, Юрасова может создавать анонимные «вбросы» от лица медиков по заказу «Новой газеты». Иначе сложно объяснить, почему на сайте появляются материалы, написанные по одному принципу и с единым тезисом. Журналистка, вероятно, понимает, что ее материалы не соответствуют действительности, поэтому на собственном ресурсе она их никак не освещает.

«Новая» пишет правила, чтобы их нарушать

Следует отметить, что материал был подготовлен в рамках проекта «Скорая журналистская помощь», организованного «Синдикатом». Его цель — отслеживать обеспечение российских врачей средствами индивидуальной защиты и при необходимости способствовать их своевременному поступлению.

Был даже описан алгоритм действий для журналистов, который выглядит весьма логичным и эффективным: медик сообщает «Синдикату» о сложной ситуации, журналисты направляют в больницу запросы, проверяют ситуацию на месте, и только если отсутствие СИЗ подтверждается, а администрация учреждения ничего не делает для устранения проблемы, о ситуации рассказывается публично, не анонимно, что следует отметить особо. Такой метод действительно позволяет свести шанс появления «фейков» к нулю.

Но что произошло на деле 22 мая? «Новая газета» опубликовала просто три анонимных рассказа — без каких-либо журналистских проверок на местах и без комментариев со стороны администраций медучреждений. Издания в принципе не обратило внимания на собственный же заявленный план действий.

Муратов выводит «вбросы» на новый уровень

Еще во время создания объединения главный редактор «Новой газеты» рассказывал, что именно так и должен действовать «Синдикат» — одновременное появление материала на всех ресурсах для максимального охвата аудитории. Сегодня читатели могли наблюдать широкомасштабную информационную атаку с помощью всего одного исходного «вброса».

Отметим, что многие из участников «Синдиката» уже были замечены за распространением «фейков» о коронавирусе в России. Так, сама «Новая газета» ранее исказила слова врача-пульмонолога Василия Штабницкого о ситуации с аппаратами ИВЛ в российских больницах. Сотрудники и гости «Эха Москвы» были пойманы на публикации сразу нескольких фейков, самым абсурдным можно считать попытку выдать фото огромных очередей из турецкого магазина за ситуацию в России. Другие члены «Синдиката» также принимали участие в распространении недостоверной информации, на что обращали внимание в Госдуме.

Но «Новая газета» со своей новой статьей определенно вывела сомнительное мастерство распространения «фейков» на новый уровень. Следует обратить внимание, на появление материала одновременно на многих ресурсах. Благодаря такому подходу тысячи читателей вводятся в заблуждение еще до того, как «вброс» будет опровергнут. Ранее ФАН предупреждал, что «Синдикат-100» под руководством «Новой газеты» и ее главреда Дмитрия Муратова будет действовать именно таким образом.