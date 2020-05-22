В Новгородской области организованы народные волнения после задержания троих полицейских

20 мая в Новгородской области задержаны трое полицейских, подозреваемых в превышении должностных полномочий группой лиц. Следственный комитет считает, что около года назад, проводя мероприятия по поиску преступника, оперативники нанесли побои гражданину, который впоследствии написал явку с повинной о преступлении против половой неприкосновенности 12-летней девочки. В суде обвиняемому грозит наказание до 18 лет.

Случай для провинции — неординарный. В районе, где это произошло, много лет не происходило ничего подобного, а затем внезапно оперативники нашли и раскрыли еще три таких преступления. Во всем этом должны разобраться следователи ведомства Сергея Бастрыкина.

Перед задержанием оперативник боровичского отдела внутренних дел Павел Боровков записал видеообращение для социальных сетей, в котором сообщил, что Следственный комитет необоснованно преследует его, а также его коллег — Эдгара Афанасьева и Дмитрия Александрова.

Местные политактивисты воспользовались ситуацией, создали петицию об освобождении полицейских на одном из иностранных сайтов, популярных в российской оппозиционной среде, и организовали митинг возле здания Следственного комитета, куда приглашались местные жители. В социальных сетях под обращением Боровкова появились призывы к действиям экстремистского характера. Незаконная акция носила слаженный характер, имела своих руководителей и организаторов. Примечательно, что полиция, получив полную информацию об ее организаторах и месте проведения, не сделала ничего, что должна делать в таких случаях.

Вечером 21 мая оперативников отпустили. Александр Бастрыкин распорядился передать для дальнейшего расследования уголовное дело в отношении троих полицейских в центральный аппарат Следственного комитета.

Как нам стало известно от источника в следственном управлении Следственного комитета по Новгородской области, решение о задержании полицейских было принято, когда появились твердые доказательства их причастности к совершению должностного преступления в группе. 21 мая Следственный комитет опубликовал официальный пресс-релиз о случившемся.

Видеообращение Павла Боровкова провокационно и ложно по своему посылу «мы или преступники», поскольку каждый несет ответственность за свои действия самостоятельно. Полицейский не может заявлять, что закон мешает ему работать. В своем выступлении Боровков раскрывает данные тайны следствия и оперативной деятельности по уголовному делу, где он не является подозреваемым, это должно стать предметом проверки. В частности, к таким данным относятся имена оперативников, сопровождающих раскрытие преступления, обстоятельства дела, имеющиеся в секретном деле оперативного учета, и обстоятельства следствия.

Оперативник обвиняет в своих бедах адвоката, участвовавшего в деле по назначению следователя. Это, конечно, нонсенс, так как власть и информированность адвоката в уголовном деле на его начальной стадии значительно ниже имеющейся информации и полномочий у полицейского, работающего по делу.

Нам удалось связаться с адвокатом Дмитрием Соболевым, на которого списывает свои беды оперативник Боровков. Адвокат рассказал нам, что при встрече с подзащитным в деле, по которому работали оперативники Афанасьев, Александров и Боровков, он увидел следы избиения на лице подзащитного. Их наличие никем не оспаривалось, а закрывать на это глаза не позволяет адвокатская этика и роль единственного человека, на чью помощь может положиться человек в камере предварительного заключения. Заявление о преступлении оперуполномоченных было составлено немедленно, а не спустя длительное время после побоев, как это бывает в попытке уйти от уголовной ответственности.

В распоряжении ФАН находится заявление о преступлении в отношении сотрудников полиции и постановление следователя о возбуждении уголовного дела о должностном преступлении полицейских, из которых можно сделать вывод, кто прав, а кто виноват, без искажений.

ФАН следит за развитием событий.