Жириновский предложил испытать вакцину от COVID-19 на заключенных

Москва, 22 мая. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что согласился бы испытать на себе вакцину от коронавируса ради поста президента России.

«Пожалуйста, давайте мне пост президента в 2024 году, я готов — каждый год пусть на мне испытывают любые лекарства», — заявил политик в эфире канала «Россия-24».

По словам Жириновского, испытывать вакцину на себе должны люди, у которых есть для этого мотивация. В связи с этим лидер ЛДПР предложил проводить испытания препарата на заключенных, передает НСН.

«Зачем вы мне это предлагаете, когда есть люди, у которых будет мотивация: им нужно сократить срок нахождения в местах лишения свободы», — отметил Жириновский.

Политик считает, что заключенным которые согласятся испытать вакцину, можно уменьшить срок в два раза. Жириновский заявил, что на такое предложение откликнутся тысячи людей, сообщает «Царьград».

«У людей есть смысл пойти на такой риск — им не хочется сидеть в тюрьме, а я сижу в высшем органе государственной власти уже 30 лет», — подчеркнул лидер ЛДПР.

Кроме того, Жироновский напомнил, что уже шесть раз принимал участие в президентских выборах, и заявил о намерении баллотироваться и в 2024 году.

Ранее сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи сообщили, что успешно испытали вакцину от коронавируса на себе. Тест показал, что у подопытных есть иммунитет, при этом негативных эффектов от действия препарата не выявлено, пишет РИАМО.