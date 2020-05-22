США уведомили Россию о выходе из Договора по открытому небу

Москва, 22 мая. Посольство США в Москве направило официальную ноту в МИД России о решении начать процедуру по выходу Вашингтона из Договора по открытому небу. Об этом сообщил заместитель главы российского дипломатического ведомства Сергей Рябков в ходе онлайн-дискуссии, посвященной вопросам российско-американских отношений.

«Мы сегодня в министерстве иностранных дел получили от посольства США официальную ноту, где заявлено, что правительство США приняло решение запустить процедуру выхода из Договора по открытому небу», — сказал представитель МИД России.

Выдвинутые США условия по сохранению их участия в соглашении «абсолютно, категорически неприемлемы», отметил дипломат. По его словам, российская сторона готова говорить с американской о сохранении договора, но не на условиях Вашингтона.

Накануне американский президент Дональд Трамп объявил, что США решили выйти из Договора по открытому небу, поскольку Россия якобы не придерживается условий соглашения. В МИД России подчеркнули, что будет следовать всем правам и обязательствам в рамках договора, пока он остается в силе.

Напомним, Договор по открытому небу, подписанный в 1992 году, разрешает странам-участникам этого соглашения совершать наблюдательные полеты над территориями друг друга в целях контроля договоренностей по разоружению.