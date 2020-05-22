Путин заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в России

Москва, 22 мая. Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании правительства по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в стране.

«Ситуация в целом в стране стабилизируется. И в Москве, которая первой столкнулась с эпидемией, и во многих других регионах России началось постепенное снижение числа ежедневно выявляемых новых случаев заражения. Пока эта позитивная динамика не такая быстрая, как того хотелось бы, порой даже неустойчивая, но она все-таки есть», — сказал он.

Президент напомнил, что еще неделю назад темп прироста новых случаев COVID-19 по стране составлял 5,9%, а сегодня установился на уровне 3,5%.

Путин подчеркнул, что снижение заболеваемости происходит на фоне «постоянного и значительного» увеличения числа тестирований, позволяющих выявлять инфекцию на ранних стадиях.

«За последние две недели общее число проведенных тестов увеличилось почти на три миллиона. Проводится порядка 240 тысяч исследований в сутки», — привел данные глава государства.

Он добавил, что необходимо продолжать «повсеместно наращивать эту работу», чтобы своевременно обнаруживать вирус и максимально предупреждать угрозу для окружения его носителя.

В пятницу, 22 мая, Путин в режиме видеоконференции проводит совещание с членами правительства по санитарно-эпидемиологической обстановке в России. В нем участвуют премьер-министр Михаил Мишустин, вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр спорта Олег Матыцин, глава Роспотребнадзора Анна Попова и мэр Москвы Сергей Собянин.