Боевики устроили перестрелку с правоохранителями в Дагестане

Махачкала, 22 мая. Правоохранители выявили группу боевиков в Хасавюртовском районе Дагестана, сообщили в пресс-службе Национального антитеррористического комитета (НАК).

По данным источника, инцидент произошел в ночь на 22 мая в лесу рядом с селами Гоксув и Муцалаул. Между силовиками и боевиками шла перестрелка.

Бандиты хотели скрыться в лесу, но правоохранители им помешали, пишет ТАСС. Российские силовики обеспечивают безопасность мирных жителей. В регионе неоднократно вводили режим КТО.

Аналогичные мероприятия проводились в Ингушетии, где один боевик планировал совершить теракт. А в Кабардино-Балкарии были ликвидированы два бандита, которые занимались изготовлением самодельных взрывных устройств.