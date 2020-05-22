Диетолог объяснила, чем опасны абрикосы

Москва, 22 мая. В большом количестве абрикосы вредны для желудочно-кишечного тракта, заявила главный внештатный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

По ее словам, абрикосы содержат многие витамины, это в том числе A, C, E и B1. Кроме того, они богаты такими микроэлементами как калий, магний, кальций, фосфор, железо и йод. Благодаря этому фрукты повышают иммунитет, положительно влияют на нервную и сердечно-сосудистую системы. Эксперт порекомендовала не употреблять более 300 граммов абрикосов в день, так как они могут негативно сказаться на работе желудочно-кишечного тракта.

Как пишет «Агентство городских новостей», Стародубова также призвала не употреблять в пищу ядра абрикосовых косточек, содержащие амигдалин.

Напомним, по словам специалистов, абрикосы рекомендуется ввести в рацион людям, которые страдают от сердечно-сосудистых заболеваний или болезни почек. Также рекомендуется употреблять этот фрукт беременным женщинам.

Абрикос содержит большое количество полезных веществ, которые повышают общий тонус организма и понижают холестерин. Кроме того, абрикос очищает организм от шлаков и токсинов, оставаясь при этом низкокалорийным продуктом. Диетологи подчеркивают что употребление абрикосов также помогает людям в борьбе с лишним весом, поскольку повышает настроение, не добавляя лишних калорий.

Ранее специалисты назвали грушу лучшим летним фруктом, который способствует похудению. Плоды этого фрукта низкокалорийны. Они богаты клетчаткой и водой, такое сочетание помогает быстро насытиться.