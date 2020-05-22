СК РФ подозревает красноярского депутата от КПРФ в передаче взятки

Красноярск, 22 мая. Депутата Городского совета Красноярска от КПРФ Иван Азаренко задержан правоохранителями по подозрению в посредничестве при передаче взятки. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю.

Азаренко является депутатом и заместителем главы комиссии по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуры и депутатом горсовета от КПРФ. Азаренко задержан по подозрению в посредничестве при передаче взятки заместителю главы департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации Красноярска Ирине Тюриной.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Следователи провели обыск в кабинете Азаренко. По данным следствия, Азаренко являлся посредником при передаче трех миллионов рублей от представителя фирмы «Крона». Взятка предназначалась для обеспечения победы фирмы «Крона» в аукционе на получение в аренду пяти нежилых зданий в Красноярске.