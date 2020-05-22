«Альянс врачей» может плодить фейки из-за публикации на карте непроверенных жалоб медиков

Москва, 22 мая. «Альянс врачей» не проверяет достоверность жалоб медиков на своей интерактивной карте, это позволяет создавать новые вбросы и фейки.

Глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева в эфире программы «Дефибриллятор» сообщила, что интерактивную карту можно использовать для сообщений о проблемах в системе здравоохранения. Жалобы могут быть связаны с невыплатами медикам за работу с пациентами с коронавирусом, недостатком средств индивидуальной защиты и другими инцидентами.

Издание Nation News выяснило, как работает система, созданная профсоюзом. Для обращения необходимо заполнить форму, указать адрес электронной почты и рассказать о проблеме.

Журналисты сделали запросы с двух фиктивных почтовых ящиков и одинакового IP-адреса от несуществующих сотрудников инфекционных больниц в Твери и Костроме, и жалобы были опубликованы на интерактивной карте. При этом запросы сотрудники альянса не проверили на достоверность.

Такое легкомысленное отношение сотрудников альянса к публикуемой информации говорит лишь об отсутствии минимального уровня верификации и защиты сайта от массовых вбросов.

Не исключено, что кроме проверочных запросов как, например, от Nation News, могут быть и жалобы, в которых содержится ложная информация.

Стоит отметить, что пресса не раз сообщала о распространении фейков самой Васильевой, которые были направлены на дискредитацию действий руководства страны по недопущению распространения коронавируса.