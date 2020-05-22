Ливийцы показали эксклюзивные видео преступлений Турции в Ливии

Многочисленные поклонники президента Эрдогана и неоосманских идей, конечно, возразят, мол, не только Турция присутствует в Ливии. Но и Россия. И чтобы не быть голословными они, разумеется, вспомнят пресловутый доклад ООН, в котором эксперты нашли в Ливии следы ЧВК «Вагнера». И вели они прямиком к фельдмаршалу Халифе Хафтару.

Разумеется, никаких доказательств предъявлено не было. По словам постпреда России при ООН Василия Небензи, многие интернет-ссылки, содержащиеся в докладе, не работают. Невозможно проверить достоверность информации, особенно основанной на «конфиденциальных» дискуссиях.

На сайте Федерального агентства новостей также были опубликованы статьи, доступно объясняющие, почему выводы экспертов ООН не внушают доверия.

Тем не менее в некоторых кругах включить критическое мышление и усомниться в присутствии российских ЧВКшников в Ливии все равно, что усомниться в том, что земля круглая.

Однако я настаиваю, что сомневаться в том, чего никто не видел — это нормально. Почему бы туркам не последовать примеру представителя Ливийской национальной армии (ЛНА) и не продемонстрировать миру документы и прочие свидетельства работы ЧВК «Вагнера» в Ливии?

Вопрос риторический.

Тысяча турецких солдат, тонны оружия и техники для боевиков

То ли дело турки в Триполи. Вот уж где нет и быть не может сомнений в нарушении оружейного эмбарго СБ ООН и переброске сирийских боевиков.

Об этом заявил официальный спикер ЛНА, генерал-майор Ахмад Мисмари. Он сопроводил свое очередное выступление, посвященное турецкой агрессии в Ливии, беспрецедентным количеством фото и видео. Показаны кадры, снятые на телефон, из открытых источников и даже с видеорегистратора турецкого бронеавтомобиля Kirpi, захваченного бойцами ЛНА.

Начинается съемка с порта в Измире. Далее техника прибывает в Триполи, где снимается все подряд: сирийские боевики (всего их, по словам Мисмари, порядка 17 тысяч), тренировки бойцов ПНС, авиабаза Митига. Такое впечатление, что турки приехали в Триполи не воевать, а снимать очередной турецкий сериал.

По словам Мисмари, на данный момент в Ливии находятся 1500 турецких военнослужащих. Ожидается прибытие еще 2500 человек. Все это, подчеркивает генерал, угрожает и Европе, так как пожар, разжигаемый Анкарой, может обернуться усилением потока беженцев. Среди них обязательно будут и головорезы.

Где же ООН?

На наш взгляд, то, что показал Мисмари, гораздо интереснее замусоленных слухов о ЧВК «Вагнера». Спикер ЛНА сделал то, что называется «предъявить доказательства». То, чего не делает ни Турция, ни эксперты ООН.

И как теперь воспринимать ООН в качестве беспристрастного арбитра, когда в ответ на нарушение Эрдоганом оружейного эмбарго — тишина? Когда министр обороны Турции Хулуси Акар публично хвалится, что благодаря действиям турецких военных «консультантов» и организации ими военной подготовки, баланс сил в Ливии изменился.

И ни слова о кораблях, груженых оружием с отключенными транспондерами. Ни слова о самолетах, битком набитых сирийскими боевиками.

Видимо, чтобы привлечь внимание мировой общественности, генералу Мисмари надо было периодически в течение выступления произносить слово «Вагнер».