Депутат Красов: Россия останется в режиме открытого неба, несмотря на обвинения США

Депутат Госдумы Андрей Красов уверен, что Москва останется в Договоре по открытому небу, несмотря на голословные обвинения Вашингтона.

Ранее глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что Вашингтон уверен в неоднократном нарушении Россией условий Договора по открытому небу, поэтому соглашение будет разорвано.

Что не устраивает США

В опубликованном на сайте американского внешнеполитического ведомства заявлении Помпео перечисляет множество примеров нарушения Россией положений договора. Он утверждает, что армия РФ якобы использовала разведывательные полеты над территорией США для наведения своего высокоточного оружия на стратегически важные американские и европейские объекты.

«Вместо того, чтобы использовать Договор об открытом небе как механизм для укрепления доверия и уверенности при соблюдении открытости в военных вопросах, Россия превратила соглашение в инструмент запугивания и угроз, сделала его продолжением своих вооружений», — сообщил госсекретарь.

Американская сторона также обвиняет Москву в отказе разрешить наблюдательные полеты в 10-километровом коридоре вдоль границы Абхазии и Южной Осетии, в выделении аэродромов для заправки американских наблюдательных самолетов в Крыму, который США считают аннексированным. Кроме того, Вашингтон не устраивают ограничения на полеты над Калининградом. Помпео подчеркивает, что на этой территории размещено много российского вооружения, в том числе нацеленные на Европу и войска НАТО ядерные ракеты ближнего радиуса действия. Глава Госдепа сообщил, что через шесть месяцев Россию и США больше не будут связывать условия соглашения.

«Мы можем пересмотреть свое решение о выходе в том случае, если Россия вернется к полному соблюдению договора», — сказал Помпео.

Член комитета ГД по обороне Андрей Красов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что представитель американской стороны озвучил ранее просчитанный сценарий.

«Все это голословные обвинения, американцы действуют по давно проработанному сценарию. Соединенные Штаты всегда обременяли все эти международные нормы и соглашения, и вот чтобы выходить из этих договоров, они занимаются тем, что обвиняют другие страны. Так было с договором по ПРО, так было с ДРСМД (Договор о ракетах средней и меньшей дальности — Прим. ФАН), когда Москву безосновательно обвинили в нарушениях и вышли, хлопнув дверью. Примерно то же самое происходит сейчас с Открытым небом и в будущем будет происходить с СНВ-III. Не хотят они соблюдать положения договоров, вот и обвиняют, причем абсолютно безосновательно», — говорит парламентарий.

По словам собеседника ФАН, у России тоже много претензий к Вашингтону в части договора. Например, с 2018 года американская сторона отказалась предоставлять разрешение на отход от правил воздушного движения и норм авиационной безопасности США. Изменения также касались специальных процедур для российских экипажей во время выполнения наблюдательных полетов над Гавайскими островами. Дальность полета самолетов РФ очень серьезно ограничивалась, к тому же Америка отказывалась предоставлять ночевки на континентальной части и т. д.

«Причем претензии касались не только Открытого неба. Взять тот же ДРСМД — мы не раз говорили о ракетах-мишенях, мы не раз говорили о пусковых установках МК-41 двойного назначения, в которых могут быть размещены крылатые ракеты. Можно вспомнить договор по ПРО, когда нам рассказывали сказки о том, что это против Ирана, но иранской ядерной угрозы не существует, а глобальная система ПРО как развертывалась в европейской части, так и развертывается. Как натовские контингенты были размещены в Европе, так они и размещаются. Даже еще больше стало подразделений. Как учения проводились у наших границ, так их интенсивность и возросла. Но в отличие от оппонентов, Россия придерживается соглашений. Россия останется в режиме открытого неба, несмотря на обвинения США», — заключил Красов.

Реакция России и Европы

Действительно, заместитель главы МИД РФ Александр Грушко в беседе с РИА Новости ранее заявлял, что Россия намерена оставаться участником Договора по открытому небу до тех пор, пока он в силе.

«Подход должен быть прагматичным. До тех пор, пока договор остается в силе, мы намерены полностью следовать всем правам и обязательствам, которые вытекают для нас из этого договора», — сказал Грушко.

В то же время Россия рассчитывает на добросовестное выполнение договора другими его участниками. Однако с этим могут быть проблемы, считает военный аналитик Алексей Леонков.

«Можно уже сейчас предположить, что европейские страны поведут себя точно так же, как и во время разрыва ДРСМД — поддержат США. Сначала они повозмущаются, но потом все равно последуют за американцами. Судьба этого договора, к сожалению, катится к закату. Мне вот все говорят, что Дональд Трамп проиграет выборы и все изменится, но это инсинуации. Разрыв соглашения — это не позиция Трампа как личности, это позиция Соединенных Штатов Америки, их правящего истеблишмента», — заявил эксперт в интервью ФАН.

По мнению Леонкова, позиция США по договору была также сформирована из-за того, что в мировом информационном пространстве «гуляет слишком много открытой информации, которая портит имидж США как сверхдержавы».

«Министр обороны США Марк Эспер недавно пытался убедить бизнесменов, что нужно засекретить данные по военному бюджету. Американцы считают, что проведение испытаний той или иной техники должно быть засекречено, но информация об этом все равно попадает в СМИ. К тому же сами американцы любят прихвастнуть, какие у них комплексы есть. И когда они встречают четкий разбор испытаний со стороны тех же российских экспертов, их это очень нервирует. А еще на это обращают внимание союзники и партнеры, которые задают неудобные вопросы для американцев. Плюс их результаты боевых действий в горячих точках. В общем, много аспектов, которые они по привычке называют пропагандистской работой Кремля», — продолжает собеседник ФАН.

США такое положение дел напрягает, поэтому в Белом доме пришли к выводу, что как раз за счет разведывательных полетов по Договору об отрытом небе Россия получает разведданные, анализирует их и на их основе дает целеуказания своим комплексам вооружений.

«Возможно, американцы даже думают, что потом эту информацию Кремль еще раздает подконтрольным СМИ, которые, в свою очередь, на нее навешивают пропагандистские вещи и выдают в Сеть. Соответственно, имидж США страдает, и подконтрольные вассалы начинают нервничать», — говорит Алексей Леонков.

Что дальше?

Выход США из Договора об открытом небе приведет к снижению уровня мировой безопасности и стабильности, после чего настанет время слома СНВ-III (Договор о сокращении стратегических натуральных вооружений). С военно-технической точки зрения, США окончательно развяжут себе руки и смогут в неограниченном количестве производить носители ядерного оружия.

«США будут производить ракеты средней и меньшей дальности, а также крылатые ракеты морского, воздушного и сухопутного базирования. Все это снижает порог применения ядерного оружия. В американских доктринальных документах говорится о двух видах ядерной войны: большая война с применением всего арсенала и ограниченная локальная война, когда американцы будут использовать ракеты с ядерными боеголовками мощностью пять-десять килотонн. Самое интересное, решения о применении такого вида вооружений будут приниматься на уровне стратегических командований», — утверждает эксперт.

Другими словами, в случае необходимости командующие войсками будут самостоятельно принимать решение об использовании тактического ядерного вооружения.

«И если против России и Китая такая провокация не пройдет, все закончится большой войной, то, например, повоевать с Венесуэлой США могут. В Вашингтоне уже говорят о том, что применение тактического ядерного оружия локально скажется на заражении, остальные не пострадают», — заключил военный аналитик.

Напомним, Договор об открытом небе подписан 24 марта 1992 года. Российская Федерация ратифицировала соглашение 28 мая 2001 года, однако фактически участвовала в нем с самого начала. Вместе с Россией в договоре участвуют еще 34 страны, в том числе большинство европейских государств, США и Канада.

По соглашению, страны обязаны предоставлять возможность совершать наблюдательные, инспекционные полеты над своей территорией на основании запроса в рамках установленных квот. Главной задачей договора является развитие открытости и содействие наблюдению за выполнением соглашений в области контроля над вооружениями.