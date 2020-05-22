Манукян объяснил критикам клипа «Журавли», почему Бузова была в люксовых браслетах

Москва, 22 мая. Блогер Давид Манукян ответил на критику клипа «Журавли», снятого совместно с певицей Ольгой Бузовой. Он заявил, что ролик был создан «чисто для себя», и рекомендовал недовольным не смотреть его, если не нравится.

Премьера видео звезд на знаменитую песню военных лет, точнее — на ее кавер-версию, состоялась 9 мая. Зрители отнеслись к ролику по-разному: кто-то восхитился артистическими талантами знаменитостей, а кто-то обвинил их в игре на публику.

Многим пришелся не по душе образ Бузовой: яркий макияж и люксовые украшения от Cartier многие сочли неуместными в подобной работе.

Исполнивший в клипе роль раненого солдата Манукян попытался защитить совместный проект и напарницу. Он подчеркнул, что не планировал создавать высокохудожественный проект, ролик был снят быстро и обошелся сравнительно дешево.

«Я потратил 50 тысяч рублей. Мы не ездили на определенные локации, у нашего дома — парк. Мы просто отправились туда. Режиссеру я заплатил 10 тысяч, он все снимал на хорошую камеру. У меня не было цели снять мегакино. Я делал это для своего удовольствия», — пояснил он.

Блогер отметил, что сама идея снять клип пришла к нему спонтанно, поэтому и вся подготовка заняла лишь несколько часов. Кроме того, он не стремился следовать историческим фактам. Недовольный реакцией критиков, он заявил, что не любит придирок, и рекомендовал не смотреть видео, если не нравится.

Манукян также объяснил, почему Бузова даже на время съемок не отказалась от дорогих аксессуаров.

«Я ей говорил перед съемкой: «Оль, сними браслеты». Но они у нее не снимаются просто так. Есть специальный ключик, но он был в другой квартире. У нас просто не было возможности снять украшения, мы не успевали», — сказал в защиту звезды бойфренд.

Недавно в Instagram Манукян ответил на вопрос поклонников об интимных отношениях с Бузовой, но все же призвал фанатов закрыть эту тему.