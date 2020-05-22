Внук Пугачевой в самоизоляции закатил бурную вечеринку по случаю дня рождения

Москва, 22 мая. Внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков бурно отпраздновал 29-летие, пригласив, несмотря на самоизоляцию, компанию друзей. Снимки с домашней вечеринки появились в Instagram-аккаунтах именинника и его супруги Алены Красновой.

Актер, певец и музыкант не стал дожидаться отмены ограничительных мер и закатил шумные гулянья. Празднование началось еще в полночь — Пресняков стал принимать поздравления и подарки.

В Instagram Stories Краснова показала кадры с дискотеки, а также именинный торт со свечами. Внуку Пугачевой подарили картину с его изображением и названием группы Multiverse, солистом которой является молодой человек. Позже компания отправилась играть в мини-гольф.

Праздничный стол и довольных гостей Пресняков показал на снимке в Instagram. В кадр попал и сам именинник, который сильно выпучил глаза для фотографии.

Напомним, что молодой человек родился в семье певца Владимира Преснякова-младшего и актрисы Кристины Орбакайте. За его плечами учеба в Нью-Йоркской киноакадемии, работа в кино, участие в телевизионных проектах и несколько наград. До нынешнего романа он четыре года прожил с Аидой Калиевой. На Красновой женился в июле 2017 года.

Ранее Пугачева и ее супруг, юморист Максим Галкин сняли пародийный клип о проблемах сохранения фигуры на карантине.