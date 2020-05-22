Перенджиев назвал террористической деятельность Турции и ПНС в Ливии

Москва, 22 мая. Мировая общественность не реагирует на действия Турции, вмешивающейся во внутренние дела Ливии, поскольку все еще находится под контролем Запада. Об этом заявил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев.

«На сегодняшний день не существует понятия мировая общественность. Пока ее мнение формирует Запад», — подчеркнул он.

По словам Перенджиева, так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии является инструментом агрессии Запада, прикрывающегося тем, что в североафриканской стране якобы идет «гражданская война».

«По факту это не гражданская война, а агрессия ПНС. Турция также участвует в этой агрессии. Проще говоря, ПНС — это инструмент Запада против Ливии. Поэтому международная общественность и не реагирует», — объяснил политолог в беседе с iReactor.

Кроме того, Перенджиев уверен, что Россия не будет следовать тому же примеру.

«Россия должна заявить о том, что ПНС — это террористическая организация. Также нужно обратить внимание Турции на то, что она занимается террористической деятельностью в Ливии», — подытожил эксперт.

Напомним, ранее официальной представитель Ливийской национальной армии (ЛНА), которая ведет в Ливии контртеррористичекую операцию, генерал-майор Ахмад Мисмари представил неопровержимые доказательства того, что Турция вмешивается во внутренние дела Ливии и поставляет оружие боевикам ПНС в обход эмбарго ООН. Мисмари продемонстрировал видеозаписи, на которых видно, как из турецкого порта в Триполи доставляют бронемашины. Кроме того, камеры сняли, как боевики так называемого ПНС тренируются под руководством турецких офицеров.