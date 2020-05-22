Морозов объяснил, как РФ и США могут поставить точку в войне в Донбассе

Точку в гражданском противостоянии в Донбассе могут поставить соответствующие договоренности Москвы и Вашингтона, так как Киев является лишь марионеткой американских властей. Так депутат Госдумы Антон Морозов прокомментировал Федеральному агентству новостей обвинение России в «сознательном нарушении» Минских соглашений.

В сообщении штаба Операции объединенных сил (ООС) говорится, что Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) якобы сознательно избегают выполнения минских договоренностей и пренебрегают взятыми на себя обязательствами. Отмечается, что отвод тяжелого вооружения от линии разграничения сторон конфликта не производится. При этом Киев ссылается на отчет миссии ОБСЕ от 20 мая, где утверждается о переброске в ДНР пяти танков и гаубицы.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов обращает внимание, что на самом деле киевский режим в очередной раз выдает желаемое за действительное. Как известно, по вине Киева не выполняются минские договоренности, а по сей день не прекратились обстрелы территории Донбасса украинской армией.

«Скорее всего, решающую роль здесь играет фактор внешнего управления, который введен на Украине. Последние шаги киевского руководства показывают, что Зеленский и его окружение рассчитывают на поддержку США в решении проблемы по Донбассу. США, как известно, заинтересованы в сохранении этого конфликта на долгосрочной основе, как дестабилизирующего фактора против России», — объяснил Морозов в интервью ФАН.

Парламентарий убежден, что пока у России нет нормальных взаимоотношений с Америкой, невозможно закончить гражданское противостояние в Донбассе.

«Точку в этом вопросе может поставить только договоренность между Москвой и Вашингтоном. В данном случае Киев является лишь разменной монетой и марионеткой Вашингтона. На Украине должно установиться правительство, которое отвечало бы интересам самих украинцев, а не внешних игроков. Тогда ситуация может наладиться», — добавил депутат.

Напомним, гражданская война в Донбассе вспыхнула в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Последствием смены власти стало заявление жителей ЛНР и ДНР о своей независимости от Украины. Тогда Киев начал против республик Донбасса так называемую антитеррористическую операцию.

При участии России, Украины, ОБСЕ и представителей республик Донбасса были подписаны Минские соглашения. Документ предполагает прекращение огня на территории Донецкой и Луганской областей. Однако соблюдение договоренностей, как заявляют в ЛНР и ДНР, постоянно нарушается со стороны украинских силовиков.