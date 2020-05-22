Простаков пояснил, почему Турция не реагирует на доказательства вмешательства в дела Ливии

Обстановка в мире сейчас помогает Турции игнорировать любые свидетельства против себя в вопросе военного вмешательства в дела Ливии. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал военный эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

Неопровержимые доказательства

Накануне официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майор Ахмад Мисмари показал журналистам доказательства военного вмешательства Турции во внутренние дела Ливии.

Были показаны кадры с камер захваченного войсками ЛНА турецкого бронетранспортера Kirpi. На видео можно было увидеть путь транспортировки бронемашины из порта «Измир» (Турция) до порта «Триполи». Примечательно, что эти видео демонстрируют нарушение Анкарой оружейного эмбарго Организации Объединенных Наций (ООН).

Кроме того, на видео попали тренировки боевиков ПНС в порту Триполи. Турецкие военные руководили их подготовкой. При этом на большинстве кадров можно заметить наемников из Сирии.

Как отметил Мисмари, на территории Ливии сегодня находятся 1500 турецких военных, а также сотрудники частной военной компании SADAT. Еще около 2500 военных из Турции проходят подготовку перед отправкой в Ливию. Количество сирийских наемников превысило 17 тысяч человек. На видео зафиксирована транспортировка наемников турецкими силами.

Турция игнорирует доказательства

По словам Сергея Простакова, турецкое руководство активно эксплуатирует тему Ливии в своей информационной политике как внутри страны, так и на международной арене. Успехи ПНС последнего времени Реджеп Тайип Эрдоган и другие представители власти связывают именно с турецкой помощью.

«Понятно, что она носит массированный характер и явно нарушает все международные договоренности, о чем и говорят слова Мисмари. Тем не менее официально отказываться от данных обязательств в Анкаре не собираются, действуя достаточно нагло и открыто и прикрываясь лишь молчанием о конкретных фактах. Такое положение дел устраивает и других внешних игроков, так или иначе участвующих в ливийском конфликте», — пояснил Сергей Простаков.

Другие внешние игроки, как и Турция, серьезно вовлечены в происходящее. Однако публично демонстрировать предпочитают лишь свою заинтересованность, а не реальные объемы военных, финансовых и человеческих ресурсов, поступающих в Ливию извне.

«Действия других внешних участников конфликта, безнаказанность и безответственность за нарушения уже достигнутых договоренностей обеспечивают Турции возможность практически свободно помогать ПНС. Информация, предоставленная Мисмари, показывает, что сейчас режим Файеза Сарраджа держится исключительно за счет Эрдогана, который всерьез борется за передел сфер влияния в Восточном Средиземноморье», — добавил Простаков.

По мнению военного эксперта, обстановка в мире сейчас помогает Турции игнорировать любые свидетельства против себя. И пока международное сообщество не выработает эффективные механизмы предотвращения внешнего воздействия на конфликт в Ливии, ожидать окончания длительной войны на ее территории не стоит.

Ранее военный эксперт Дмитрий Родионов предостерег Турцию от поддержки террористов ПНС. Ничем хорошим для Анкары это не закончится. Турецкая армия получит серьезный отпор.